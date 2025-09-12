Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 12 Σεπτεμβρίου

Enikos Newsroom

κοινωνία

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου σήμερα και σύμφωνα με το  εορτολόγιο δεν υπάρχει κάποια γνωστή γιορτή. Ωστόσο, η Εκκλησία μας τιμά την Απόδοση της εορτής του Γενεσίου της Θεοτόκου και τη μνήμη των Ιερομαρτύρων Αυτονόμου και Κουρνούτου επισκόπου Ικονίου.

Μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Αυτονόμου

Ο Άγιος Αυτόνομος ήταν επίσκοπος στην Ιταλία και είχε στην επισκοπή του πλούσια χριστιανική δράση. Όταν άρχισε ο διωγμός του Διοκλητιανού εγκατέλειψε τη θέση του, και πήγε στους Σώρεους της Μικράς Ασίας. Εκεί εγκαταστάθηκε στο σπίτι ενός χριστιανού, του Κορνήλιου και συνέχιζε να διδάσκει το Ευαγγέλιο. Στη συνέχεια μετέβη στην Λυκαονία και στην Ισαυρία για να συνεχίσει το έργο του.

Πριν ξεκινήσει το ταξίδι του χειροτόνησε διάκονο τον Κορνήλιο. Ύστερα από καιρό όταν επέστρεψε στους Σωρεούς, και είδε το πολύ καλό έργο πού είχε κάνει να ασπαστούν τον χριστιανισμό πολλοί άνθρωποι, τον χειροτόνησε ιερέα.

Αφού επισκέπτεται πολλές περιοχές στον Εύξεινο Πόντο επιστρέφει πάλι κοντά στον Κορνήλιο και τον χειροτονεί επίσκοπο.

Το θεάρεστο έργο που έχει κάνει ο άγιος Αυτόνομος ενοχλεί τούς ειδωλολάτρες και τον σκοτώνουν με λιθοβολισμό την ώρα πού λειτουργούσε μέσα στο ναό το 313 μ.Χ.

06:01 , Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου 2025

Πειραιάς: Συναγερμός στην Πυροσβεστική για φωτιά σε ισόγεια κατοικία και σε τρία οχήματα

Πυρκαγιά από άγνωστη αιτία ξέσπασε τα ξημερώματα της Παρασκευής (12/9) σε ισόγεια κατοικία που...
05:55 , Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου 2025

Σαν σήμερα 12 Σεπτεμβρίου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο. Ημέρα Δράσ...
03:45 , Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου 2025

Βίντεο – ντοκουμέντο: Καρέ καρέ η παράνομη αλιεία τριών τουρκικών γρι-γρι στη Λέσβο

Βίντεο – ντοκουμέντο από την αυθαίρετη δραστηριότητα Τούρκων ψαράδων στα ελληνικά θαλάσσ...
03:01 , Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου 2025

Σεισμός 3,7 Ρίχτερ στη Θήβα

Σεισμική δόνηση μεγέθους 3,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες  τη...
