Γιάννης Αντετοκούνμπο: «Δεν κερδίσαμε κάτι» – Η ανάρτησή ενόψει του αγώνα με την Τουρκία

Η αντίστροφη μέτρηση έχει αρχίσει για τον μεγάλο αγώνα της Εθνικής μας ομάδας την Παρασκευή (12/9) απέναντι στην Τουρκία για τα ημιτελικά του Ευρωμπάσκετ 2025.

Ο σούπερ σταρ της «γαλανόλευκης» Γιάννης Αντετοκούνμπο ανέβασε ένα βίντεο στον προσωπικό του λογαριασμό στο X, δείχνοντας τις διαθέσεις του.

Στο βίντεο παρουσιάζονται στιγμές του από τον νικηφόρο προημιτελικό κόντρα στη Λιθουανία, ενώ παραθέτει και την ομιλία προς τους συμπαίκτες του μετά τον αγώνα της Τρίτης (9/9), στη διάρκεια της οποίας τους επισημαίνει πως «δεν κερδίσαμε κάτι, έχουμε άλλο ένα παιχνίδι».