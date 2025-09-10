Αταμάν: «Καρφί» για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο ενόψει του ημιτελικού με την Ελλάδα – «Κάνει συνέχεια επιθετικά φάουλ»

Ο προπονητής της Τουρκίας, Εργκίν Αταμάν, λίγο μετά το τέλος της προπόνησης της Τετάρτης, μίλησε για τον ημιτελικό με την Εθνική Ελλάδας, τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, τον Κώστα Σλούκα, τον Βασίλη Σπανούλη αλλά και τον Αλέξανδρο Σαμοντούροβ, τονίζοντας τη δυσκολία του αγώνα και τη σημασία του για τις δύο ομάδες.

Ο Τούρκος προπονητής στάθηκε αρχικά στον Σλούκα, σημειώνοντας πως «κανείς προπονητής δεν μπορεί να σταματήσει τον Σλούκα», ενώ έκανε ειδική αναφορά στον Σαμοντούροβ: «Είμαι περήφανος για τον Σαμοντούροβ. Ο Σπανούλης έχει μάθει κάποια πράγματα από εμένα. Τον άκουσα στην Κύπρο να λέει για τις λίγες βολές του Γιάννη Αντετοκούνμπο και είδα χθες ότι σούταρε 16. Εγώ λέω ότι κάνει συνέχεια επιθετικά φάουλ και πρέπει οι διαιτητές να τα σφυρίξουν».

Μιλώντας για τον ημιτελικό, τόνισε ότι η συγκυρία τον κάνει να αισθάνεται πως είναι «γραμμένο»: «Είναι το πεπρωμένο μου. Στην EuroLeague, στα playoffs, αντιμετώπισα την πρώην ομάδα μου, την Εφές· ήταν πολύ συναισθηματικό. Τώρα φυσικά η Ελλάδα, πέντε παίκτες από τον Παναθηναϊκό παίζουν εκεί. Ξέρω πόσο σημαντικό είναι για την Ελλάδα. Έχουμε καλή ομάδα και θα είναι ένα δύσκολο παιχνίδι. Σίγουρα η Ελλάδα έχει πολλούς έμπειρους παίκτες, όχι μόνο τον Γιάννη. Είναι ο Σλούκας, ο Παπανικολάου, ο Μήτογλου, ο Ντόρσεϊ. Σίγουρα θα είναι ένα δύσκολο ματς· μετά το παιχνίδι με τη Σερβία, ίσως ένα από τα καλύτερα του τουρνουά».

Ο Άταμαν δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στον Βασίλη Σπανούλη, τονίζοντας τη συμβολή του ως προπονητή: «Ο Σπανούλης είναι ένας καλός προπονητής. Στην Ελλάδα ήταν προπονητής στο Περιστέρι, μετά πήγε στη Μονακό. Όταν ο Σπανούλης έπαιζε μπάσκετ, ήταν ο πιο έξυπνος παίκτης στην Ευρώπη. Το μπάσκετ δεν είναι περίπλοκο. Έφτιαξε καλή χημεία στην ομάδα, παίζουν πολύ καλά. Έχει έναν από τους μεγαλύτερους αστέρες στο παγκόσμιο μπάσκετ. Η Ελλάδα είναι πολύ καλή ομάδα. Ο Σπανούλης έκανε σπουδαία δουλειά».