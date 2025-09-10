HELLENiQ Energy: Συμμετοχή στην πρόσκληση υποβολής προσφορών για έρευνα και παραγωγή υδρογονανθράκων

Επίσημη ανακοίνωση για τη συμμετοχή, από κοινού με τη CHEVRON, στον διαγωνισμό για έρευνα υδρογονανθράκων, εξέδωσε η HELLENiQ Energy.

Σε αυτή αναφέρει τα εξής: «Στο πλαίσιο της σχετικής Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών, που δημοσιεύθηκε από το υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας (ΦΕΚ 2104/30.04.2025), για την έρευνα και παραγωγή υδρογονανθράκων στις τέσσερις υπεράκτιες περιοχές νότια της Πελοποννήσου και νότια της Κρήτης, η HELLENiQ Energy ανακοινώνει ότι σε συνεργασία με την CHEVRON, συμμετείχε στην εν λόγω διαδικασία. Η προσφορά υποβλήθηκε σήμερα, σύμφωνα με τους κανόνες της σχετικής Πρόσκλησης.

Η συμμετοχή στη διαδικασία αυτή για τη HELLENiQ Energy στοχεύει στο να συμπληρώσει τις περιοχές στις οποίες ήδη έχει δραστηριότητα σε έρευνα και παραγωγή, ενώ για την CHEVRON σηματοδοτεί την είσοδο της στην Ελλάδα».