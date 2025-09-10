Φάμελλος: «Διεκδικούμε τη δέσμευση του πρωθυπουργού ότι η ΔΕΘ θα αναπλαστεί ως ένα νέο σύγχρονο εκθεσιακό κέντρο»

Enikos Newsroom

πολιτική

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ ΣΩΚΡΑΤΗ ΦΑΜΕΛΛΟΥ ΜΕ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ Helexpo - ΔΕΘ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

«Περιμένουμε και διεκδικούμε τη δέσμευση του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη ότι η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης θα αναπλαστεί ως ένα νέο σύγχρονο εκθεσιακό κέντρο και θα ανήκει στην πόλη», δήλωσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, στη διάρκεια της συνάντησης που είχε με τη Διοίκηση της ΔΕΘ – Helexpo και εκπροσώπους των εργαζομένων σε αυτή.

«Ήρθε ο πρωθυπουργός πριν λίγες μέρες, ύστερα από πολλές πιέσεις, που δεν ήταν όλες ίδιες να τοποθετηθεί σε μία κατεύθυνση αναίρεσης του ξενοδοχείου και του επιχειρηματικού κέντρου, που την είχαμε ζητήσει και εμείς από τον Ιούνιο, χωρίς, όμως, να ξεκαθαρίσει σε ποιον θα ανήκει η Έκθεση. Ως κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ είχαμε μιλήσει για ένα εκθεσιακό κέντρο που θα άφηνε τουλάχιστον το 50% της έκτασης στο δημόσιο, αυτή η τομή χωροταξικά ξεκίνησε από τον ΣΥΡΙΖΑ και έτσι όπως εξελίσσεται η κατάσταση θεωρούμε θετικό το ότι διευρύνεται ο δημόσιος χώρος, είναι βέβαια σε επίπεδο εξαγγελίας δεν υπάρχει, ούτε προμελέτη, ούτε προσχέδιο», είπε ο κ. Φάμελλος.

Διατύπωσε επιφυλάξεις ως προς το τι θα γίνει τελικά, λόγω των «μπρος – πίσω» της κυβέρνησης, όπως είπε, και την κατηγόρησε για «αναποτελεσματικότητα», διότι «πέρασαν έξι χρόνια, ένα Ταμείο Ανάκαμψης πέρασε από την Ελλάδα και δεν βρέθηκαν 100 εκατομμύρια για την πόλη και τον εθνικό εκθεσιακό φορέα».

«Για τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ παραμένει και σήμερα αδιαπραγμάτευτη η θέση για μια ΔΕΘ δημόσια, η οποία θα ανήκει στη Θεσσαλονίκη και στους φορείς της», τόνισε ο κ. Φάμελλος.

Επισήμανε ότι η ανακατασκευή του συνεδριακού κέντρου «Ι. Βελλίδης», την οποία προβλέπει η πρόταση της κυβέρνησης, δεν συνδυάζεται με τη δημιουργία ενός σύγχρονου τοπόσημου στη ΔΕΘ και τάχθηκε υπέρ της ενοποίησης του δημόσιου χώρου της ΔΕΘ με τις εκτάσεις της Αγίας Φωτεινής και του Γ΄ Σώματος Στρατού.

Ο πρόεδρος της ΔΕΘ-Helexpo, Τάσος Τζήκας, ενημέρωσε τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για την υπόθεση της ανάπλασης του χώρου της ΔΕΘ και σχετικά με την 89η Διεθνή Έκθεση είπε ότι τις πρώτες μέρες λειτουργίας παρατηρήθηκε αύξηση της επισκεψιμότητας σε ποσοστό 30 – 40%.

Αμέσως μετά τη συνάντηση ο κ. Φάμελλος, συνοδευόμενος από βουλευτές και στελέχη του κόμματος, περιόδευσε σε περίπτερα της 89ης ΔΕΘ.

Στις 19.00 θα μιλήσει στο συνεδριακό κέντρο «Ι. Βελλίδης» και θα παρουσιάσει το σχέδιο του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για την προοδευτική Ελλάδα.

Αύριο, Πέμπτη, στις 12.00 θα δώσει συνέντευξη Τύπου στην αίθουσα «Αιμίλιος Ριάδης» της ΔΕΘ.

