Παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου από τουρκικά αεροσκάφη και αναχαιτίσεις από ελληνικά F-16

Σήφης Γαρυφαλάκης

πολιτική

τουρκικά μαχητικά F-16
Πηγή: Anadolu

Με τέσσερις παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου σήμερα, οι Τούρκοι επιμένουν να θυμίζουν ότι τα ήρεμα νερά του Αιγαίου μάλλον μπαίνουν σε ταραχώδη περίοδο.

του Χρήστου Μαζανίτη

Εκνευρισμός από τους Τούρκους για τις ανακοινώσεις περί αξιοποίησης των κοιτασμάτων υδρογονανθράκων νότια της Κρήτης από τον κολοσσό Chevron.

Όπως ανακοίνωσε το ΓΕΕΘΑ, ένα drone – UAV τύπου akinci καθώς κι ένα κατασκοπευτικό – αεροσκάφος ναυτικής συνεργασίας τύπου ATR-72 της Τουρκίας προχώρησαν σε συνολικά 3 παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου, νότια της Ρόδου, κατευθυνόμενα νότια της Καρπάθου.

Από την Κρήτη απογειώθηκαν οπλισμένα μαχητικά F-16 της Πολεμικής Αεροπορίας, τα οποία προχώρησαν σε αναχαιτίσεις και των δύο αεροσκαφών.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Άδωνις Γεωργιάδης για το «φακελάκι» στο ΕΣΥ: « Το πολεμάω, το αποστρέφομαι, το σιχαίνομαι»

COVID-19 και γρίπη μπορούν να «ξυπνήσουν» τον καρκίνο – Ανησυχητική μελέτη

Άδεια σχολικής παρακολούθησης: Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν οι εργαζόμενοι γονείς- Νέες διευκρινίσεις για τη χορήγησή της

Έρευνα της Ferryscanner: Οι Έλληνες «ψηφίζουν» κοντινά νησιά – Ποια βρέθηκαν στην κορυφή των προτιμήσεων το φετινό καλοκαίρ...

Τεστ IQ για δυνατούς λύτες: Mπορείτε να κάνετε γρήγορα τις πράξεις και να βρείτε το αποτέλεσμα σε 29 δευτερόλεπτα;

Πώς να αλλάξετε την ταχύτητα του ποντικιού στα Windows
περισσότερα
17:04 , Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου 2025

Γιάννης Βρούτσης για το Final Four: «Η Αθήνα γίνεται ξανά το κέντρο της μπασκετικής Ευρώπης, έπειτα από 19 χρόνια»

Η ανάληψη του Final Four της Euroleague 2026 από την Αθήνα, σε συνδυασμό με την πρόκριση της Ε...
15:56 , Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου 2025

Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής & Οικογένειας: Ο νέος νόμος για την Κοινωνική Αντιπαροχή σε 11+1 ερωτήσεις και απαντήσεις

Νόμο του κράτους αποτελεί από χθες το βράδυ το νομοσχέδιο για την κοινωνική αντιπαροχή, κοινων...
15:23 , Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου 2025

Ανδρουλάκης: Από την πρώτη ημέρα διακυβέρνησης της ΝΔ η Υγεία μετατρέπεται σε είδος πολυτελείας – Το ΕΣΥ υποβαθμίζεται καθημερινά

«Το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής, με τις πρωτοβουλίες του, δίνει καθημερινά μάχη για να μειώσει το κόσ...
14:05 , Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου 2025

«Ναι» της Κομισιόν στην πρόταση Αυτιά για κεντρικό όργανο κατάσβεσης των πυρκαγιών

Πρόταση για τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού κεντρικού οργάνου κατάσβεσης των πυρκαγιών, αλλά και...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος