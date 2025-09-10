Παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου από τουρκικά αεροσκάφη και αναχαιτίσεις από ελληνικά F-16

Με τέσσερις παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου σήμερα, οι Τούρκοι επιμένουν να θυμίζουν ότι τα ήρεμα νερά του Αιγαίου μάλλον μπαίνουν σε ταραχώδη περίοδο.

του Χρήστου Μαζανίτη

Εκνευρισμός από τους Τούρκους για τις ανακοινώσεις περί αξιοποίησης των κοιτασμάτων υδρογονανθράκων νότια της Κρήτης από τον κολοσσό Chevron.

Όπως ανακοίνωσε το ΓΕΕΘΑ, ένα drone – UAV τύπου akinci καθώς κι ένα κατασκοπευτικό – αεροσκάφος ναυτικής συνεργασίας τύπου ATR-72 της Τουρκίας προχώρησαν σε συνολικά 3 παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου, νότια της Ρόδου, κατευθυνόμενα νότια της Καρπάθου.

Από την Κρήτη απογειώθηκαν οπλισμένα μαχητικά F-16 της Πολεμικής Αεροπορίας, τα οποία προχώρησαν σε αναχαιτίσεις και των δύο αεροσκαφών.