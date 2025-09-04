Κύκλοι υπ. Εθνικής Άμυνας στο enikos: Στείλαμε οπλισμένα F-16 σε τουρκικό αεροπλάνο εντός FIR Αθηνών

Χρήστος Μαζανίτης

πολιτική

Κύκλοι υπ. Εθνικής Άμυνας στο enikos: Στείλαμε οπλισμένα F-16 σε τουρκικό αεροπλάνο εντός FIR Αθηνών

Η Άγκυρα προσπαθεί να κάνει το μαύρο – άσπρο και η Αθήνα σηκώνει το γάντι απαντώντας με οπλισμένα μαχητικά F-16 εντός FIR Αθηνών. Κύκλοι του υπουργείου Εθνικής Άμυνας λένε στο enikos τι συνέβη.

Του Χρήστου Μαζανίτη

Επιχειρώντας να δικαιολογήσουν τις καθημερινές παραβάσεις των Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας του FIR Αθηνών, πηγές του τουρκικού Υπουργείου Άμυνας έδωσαν την δική τους «απάντηση» προσπαθώντας να δικαιολογήσουν την παρουσία και δύο οπλισμένων τουρκικών F-16 μεταξύ Ρόδου και Κάσου, επισημαίνοντας ότι «στον διεθνή εναέριο χώρο του Αιγαίου και της Ανατολικής Μεσογείου, για χρόνια πραγματοποιούνται πτήσεις ναυτικής περιπολίας από αεροσκάφη της Διοίκησης Ναυτικών Δυνάμεων (P-72) ,της Τουρκίας, στο πλαίσιο της καταπολέμησης της παράτυπης μετανάστευσης και της δημιουργίας ενός καθορισμένου θαλάσσιου “τοπίου”. Αυτές οι πτήσεις εκτελούνται τόσο σε εθνικό πλαίσιο όσο και στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ».

Οι ίδιες πηγές του τουρκικού ΥΠΑΜ κατήγγειλαν μάλιστα ότι «παραβιάστηκε η ασφάλεια πτήσης του άοπλου ναυτικού περιπολικού μας, θέτοντας το αεροσκάφος σε επικίνδυνη κατάσταση και υποβάλλοντάς το σε παρενόχληση. Αντιμετωπίζοντας αυτήν την κατάσταση, τα αεροσκάφη Ταχείας Αντίδρασης της Διοίκησης Πολεμικής Αεροπορίας μας διατήρησαν ψυχραιμία και, προκειμένου να αποφευχθούν απρόβλεπτα περιστατικά, εξασφαλίστηκε η απαραίτητη απόσταση μεταξύ των αεροσκαφών».

Οι Τούρκοι αναφέρονται στο περιστατικό της 1ης Σεπτεμβρίου, οπότε 2 τουρκικά οπλισμένα F-16 προχώρησαν σε μία παράβαση των ΚΕΚ στο FIR Αθηνών, την ίδια ημέρα που ένα κατασκοπευτικό – Αεροσκάφος Ναυτικής Συνεργασίας ATR-72 του τουρκικού Πολεμικού Ναυτικού προχώρησε σε 2 παραβάσεις των ΚΕΚ εντός FIR Αθηνών.

Σύμφωνα με κύκλους του υπουργείου Εθνικής Άμυνας, με τους οποίους μίλησε το enikos.gr «Κάθε κρατικό αεροσκάφος (σ.σ. είτε πρόκειται για πολεμικό είτε για οτιδήποτε άλλο) οφείλει να υποβάλει σχέδιο πτήσης βάσει του ICAO (International Civil Aviation Organization). Εφ’ όσον η Τουρκία δεν το κάνει η Πολεμική Αεροπορία είναι διαθέσιμη να κάνει όλες τις προβλεπόμενες ενέργειες για την διασφάλιση της ασφάλειας των πτήσεων εντός του FIR Αθηνών».

Σύμφωνα με πληροφορίες του enikos.gr, την 1η Σεπτεμβρίου απογειώθηκαν 2 οπλισμένα ελληνικά F-16 από την Κρήτη, τα οποία προσέγγισαν το τουρκικό ATR-72 προκειμένου να αναγνωριστεί ενώ έγιναν διά ασυρμάτου όλες οι προβλεπόμενες συστάσεις.

 

