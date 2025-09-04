Άρης: Την Παρασκευή (5/9) στην Ελλάδα ο Μανόλο Χιμένεθ

Σήφης Γαρυφαλάκης

αθλητισμός

Μανόλο Χιμένεθ

Μόνο οι ανακοινώσεις απομένουν, πλέον, για να σφραγιστεί η συμφωνία του Άρη με τον Μανόλο Χιμένεθ και να γίνει ο Ισπανός και τυπικά ο «διάδοχος» του Μαρίνου Ουζουνίδη στον πάγκο των «κιτρινόμαυρων».

Ο έμπειρος τεχνικός αναμένεται την Παρασκευή στην Ελλάδα, ούτως ώστε να υπογράψει το νέο του συμβόλαιο με τους Θεσσαλονικείς και να πιάσει άμεσα δουλειά. Άλλωστε, οι μέρες που θα έχει μπροστά του δεν είναι πολλές, καθώς την προσεχή εβδομάδα είναι προγραμματισμένο το ματς της 3ης αγωνιστικής της Super League με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι.

Στο τεχνικό του επιτελείο θα τον πλαισιώσουν τέσσερις συνεργάτες της δικής του επιλογής, οι οποίοι θα έχουν ενεργό ρόλο τόσο στις προπονήσεις όσο και στην τακτική προετοιμασία των παικτών.

