Υποθαλάσσιο καλώδιο Ελλάδας-Κύπρου-Ισράηλ: H έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, οι νέες δηλώσεις, η απάντηση της Αθήνας και η θέση της Κομισιόν

Στο επίκεντρο βρίσκεται τις τελευταίες ώρες το έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου-Ισράηλ μέσω υποθαλάσσιου καλωδίου.

Υπενθυμίζεται ότι ο υπουργός Οικονομικών της Κύπρου, Μάκης Κεραυνός, εξέφρασε επιφυλάξεις σχετικά με τη βιωσιμότητα του έργου. Ο Έλληνας υπουργός Οικονομικών, Κωστής Χατζηδάκης, τόνισε ότι «το έργο δεν μπορεί να πληρωθεί μόνο από τους Έλληνες φορολογούμενους, πρέπει να υπάρχει διαμοιρασμός όπως γίνεται με όλα τα διασυνοριακά έργα», ενώ ο Έλληνας υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, τόνισε την ανάγκη να αποσαφηνιστεί η θέση της Λευκωσίας στο ζήτημα.

Μάλιστα το βράδυ της Τετάρτης, ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης αποκάλυψε ότι «η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία αρχίζει έρευνα σε σχέση με πιθανά ποινικά αδικήματα αναφορικά με το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου».

Σήμερα ο ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης και ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ και καθηγητής Ενεργειακής Πολιτικής, Γιάννης Μανιάτης, τοποθετήθηκαν σχετικά με το θέμα, μιλώντας στον Realfm 97,8.

Γεωργιάδης: «Ας μας πει πρώτα η Κύπρος αν το θέλει»

Ο υπουργός Υγείας, Αδωνις Γεωργιάδης μιλώντας στο realfm 97,8 και την εκπομπή του Σπύρου Παπαδάκη και της Στεφανίας Κασίμη δήλωσε: «Μέχρι πριν από λίγο καιρό, η κατηγορία για την Ελληνική Κυβέρνηση ήταν ότι δεν δείχνει αρκετή πυγμή έναντι της Τουρκίας και ένα έργο μεγάλης γεωπολιτικής σημασίας και εξαιρετικής μεγάλης εθνικής σημασίας για την Κύπρο, η Ελλάδα το θυσιάζει για να έχει καλές σχέσεις με την Τουρκία. Από την ώρα που η Ελληνική Κυβέρνηση ξεκαθάρισε ότι το καλώδιο προχωράει και αν είναι χρειαστεί να συγκρουστούμε με την Τουρκία στο πεδίο θα συγκρουστούμε, βγαίνει ο Κύπριος Υπουργός Οικονομικών και κάνει αυτές τις δηλώσεις. Τώρα το αφήγημα αλλάζει. Τώρα το αφήγημα είναι “δεν τα βρήκατε με τους Κύπριους για να γίνει το καλώδιο;”. Ας μας πει πρώτα η Κύπρος αν το θέλει και εδώ είμαστε», είπε, απαντώντας στην κριτική της αντιπολίτευσης στην κυβέρνηση. https://www.enikos.gr/wp-content/uploads/2025/09/ΑΔΩΝΙΣ-ΓΙΑ-ΚΑΛΩΔΙΟ.mp3

Μανιάτης: «Αδιανόητο σε ένα τέτοιο έργο να απαντάει η ελληνική και η κυπριακή κυβέρνηση η μία στην άλλη με δημόσιες ανακοινώσεις»

Σχολιάζοντας τις εξελίξεις, ο Ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ και καθηγητής Ενεργειακής Πολιτικής, Γιάννης Μανιάτης μίλησε στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου, επεσήμανε: «Για το έργο αυτό πήραμε το μεγαλύτερο κονδύλι που έχει δοθεί ποτέ σε ενεργειακό έργο στην Ευρώπη. Αδιανόητο σε ένα τέτοιο έργο στρατηγικής να απαντάει η ελληνική και η κυπριακή κυβέρνηση η μία στην άλλη με δημόσιες ανακοινώσεις»

Η απάντηση της Αθήνας

Η εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών, Λάνα Ζωχιού, τόνισε ότι το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης με την Κύπρο και το Ισραήλ αποτελεί έργο γεωστρατηγικής σημασίας, με εξασφαλισμένη ευρωπαϊκή υποστήριξη. Όπως σημείωσε, η Ελλάδα παραμένει δεσμευμένη στην υλοποίηση αυτού του έργου κοινού ενδιαφέροντος της ΕΕ, το οποίο, πέρα από την ευρωπαϊκή στήριξη, εδράζεται στο Διεθνές Δίκαιο και συνεπώς δεν απαιτείται οποιαδήποτε άδεια για να προχωρήσει. Η κατασκευή του θα συνεχιστεί βάσει του προγραμματισμού της αναδόχου εταιρείας.

Από την πλευρά του, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, επεσήμανε ότι οι δηλώσεις του Κύπριου υπουργού Οικονομικών δημιουργούν εύλογα ερωτήματα για την οικονομική βιωσιμότητα του έργου. «Οι δηλώσεις του Κύπριου υπουργού Οικονομικών δημιουργούν εύλογα ερωτήματα για την οικονομική βιωσιμότητα του έργου, ο πρωθυπουργός έχει πει εδώ και πολύ καιρό ότι μία πολύ σημαντική διάσταση είναι ο επιμερισμός του κόστους, κανείς δεν προτείνει ότι το έργο πρέπει να πληρωθεί εξ ολοκλήρου από τον Έλληνα φορολογούμενο, λαμβάνουμε αμφίσημα μηνύματα για το έργο… ως ελληνική κυβέρνηση θέλουμε τη συνέχιση του έργου. Επίσης, στη γνώση της ελληνικής κυβέρνησης δεν έχει περιέλθει η οποιαδήποτε όχληση από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για το GSI. Είναι επιτακτική η ανάγκη να ξεκαθαρίσει τη θέση της η κυπριακή πλευρά, επαναλαμβάνουμε πως το έργο είναι καίριας σημασίας για την ελληνική κυβέρνηση» τόνισε.

Reuters: Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία αρχίζει έρευνα για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ

Η Ευρώπη παρακολουθεί στενά ένα από τα μεγαλύτερα ενεργειακά έργα της ανατολικής Μεσογείου, καθώς, σύμφωνα με το Reuters, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO) διερευνά πιθανές ποινικές παραβάσεις που σχετίζονται με τη χρηματοδοτούμενη από την ΕΕ ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου.

Σε γραπτή απάντηση προς το Reuters, η υπηρεσία επιβεβαίωσε ότι «η EPPO μπορεί να επιβεβαιώσει ότι υπάρχει σε εξέλιξη έρευνα. Δεν μπορούν να δημοσιοποιηθούν περαιτέρω λεπτομέρειες αυτή τη στιγμή, προκειμένου να μην τεθεί σε κίνδυνο το αποτέλεσμα της έρευνας».

Το έργο, συνολικού προϋπολογισμού 1,9 δισεκατομμυρίων ευρώ, χρηματοδοτείται από την ΕΕ και αφορά την κατασκευή του υποβρύχιου καλωδίου Great Sea Interconnector από τον φορέα υλοποίησης του έργου ΑΔΜΗΕ, με σκοπό τη σύνδεση των ευρωπαϊκών και κυπριακών δικτύων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας και μελλοντική επέκταση προς το Ισραήλ.

Το έργο έχει σημειώσει πολλαπλές καθυστερήσεις, σημειώνει το ειδησεογραφικό πρακτορείο, ενώ η Λευκωσία έχει ζητήσει διευκρινίσεις σχετικά με το κόστος και τη βιωσιμότητά του.

Η Ελλάδα επανέλαβε τον Μάρτιο τη δέσμευσή της για το έργο, έπειτα από δημοσιεύματα ότι είχε ανασταλεί λόγω οικονομικών και γεωπολιτικών ανησυχιών

Ο Πιότρ Σεράφιν, επίτροπος της ΕΕ για θέματα προϋπολογισμού και καταπολέμησης της απάτης, αρνήθηκε να σχολιάσει επικαλούμενος την ανεξαρτησία της EPPO και δήλωσε ότι δεν γνωρίζει αν το γραφείο του είχε εκφράσει οποιαδήποτε ανησυχία για το έργο.

Κομισιόν: Το έργο διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου «παραμένει υψίστης πολιτικής και στρατηγικής σημασίας»

«Το έργο, Great Sea Interconnector (GSI), παραμένει υψίστης πολιτικής και στρατηγικής σημασίας για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και κάνουμε ό,τι είναι εντός των δυνατοτήτων μας για να διασφαλίσουμε ότι αυτό το έργο θα υλοποιηθεί», δήλωσε η Άννα Κάιζα, εκπρόσωπος Τύπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για θέματα Ενέργειας από τις Βρυξέλλες.

Η ίδια, σε ερώτηση που δέχθηκε στην καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου, εξήγησε τους λογούς που είναι σημαντικό το έργο για την Επιτροπή λέγοντας πως «είναι απολύτως κρίσιμο για να μπει ένα τέλος στην ενεργειακή απομόνωση της Κύπρου» και επιπλέον «μόλις υλοποιηθεί, θα επιτρέψει την ενσωμάτωση αυξημένων ποσοτήτων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο σύστημα, γεγονός που τελικά θα οδηγήσει σε χαμηλότερες τιμές ενέργειας προς όφελος των επιχειρήσεων, των εταιρειών και των καταναλωτών στην περιοχή».

Αναφορικά με τη χρηματοδότηση η κυρία Κάιζα τόνισε ότι έχει περάσει όλα τα απαραίτητα στάδια που απαιτούνται για να πάρει το πράσινο φως και για το λόγο αυτό η Επιτροπή βρίσκεται σε συνεχή επαφή με τους εμπλεκόμενους για την υλοποίησή του.

Όπως είπε, «έχει το καθεστώς του Έργου Κοινού Ενδιαφέροντος (PCI) και έχει λάβει χρηματοδότηση όλα αυτά τα χρόνια από διάφορους μηχανισμούς μας» και «προτού αυτό το έργο γίνει επιλέξιμο για χρηματοδότηση από την ΕΕ, έχει περάσει από αρκετά αυστηρό έλεγχο από την Επιτροπή, από τους φορείς του έργου, διότι φυσικά πρέπει να αποδεικνύει την οικονομική του βιωσιμότητα».

«Το έργο αυτό υλοποιείται ήδη εδώ και αρκετά χρόνια και θα θέλαμε να δούμε την ολοκλήρωσή του το συντομότερο δυνατόν. Είμαστε σε επαφή με τον φορέα υλοποίησης, με τις ρυθμιστικές αρχές, με τις εθνικές αρχές, και φυσικά καλούμε όλα τα εμπλεκόμενα μέρη να τιμήσουν τις δεσμεύσεις τους» προκειμένου «πραγματικά για να βάλουμε τέλος στην ενεργειακή απομόνωση της Κύπρου και να κάνουμε κάτι πολύ, πολύ συγκεκριμένο για να μειώσουμε τις τιμές ενέργειας στην περιοχή», πρόσθεσε.

Η ίδια επιβεβαίωσε ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ερευνά το έργο, γεγονός που έκανε γνωστό και ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, λέγοντας πως «είμαστε ενήμεροι για την έναρξη έρευνας από το Ευρωπαϊκό Γραφείο Δημόσιου Εισαγγελέα (EPPO) και δεν έχουμε κανένα σχόλιο να κάνουμε για το ζήτημα αυτό», «πρόκειται για εξελισσόμενες διαδικασίες, οπότε δεν θα τις σχολιάσουμε με κανέναν τρόπο».

Τέλος, αναφορικά με τα χρονοδιάγραμμα και αν θα υπάρξει καθυστέρηση λόγω και της έρευνας, η κυρία Κάιζα τόνισε ότι «πρόκειται για Έργο Κοινού Ενδιαφέροντος, γεγονός που σημαίνει ότι δεν υπάρχει καθορισμένο χρονοδιάγραμμα από την Επιτροπή», και συμπλήρωσε ότι «αναμένουμε από όλα τα μέρη να δεσμευτούν για την ταχύτερη δυνατή υλοποίηση του έργου, διότι κάθε περαιτέρω καθυστέρηση είναι εις βάρος των εμπλεκομένων μερών, και ειδικά της Κύπρου, η οποία είναι ο κύριος ωφελούμενος του έργου αυτού».