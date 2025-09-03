Χατζηδάκης για τις δηλώσεις του Κύπριου υπουργού Οικονομικών: Η ηλεκτρική διασύνδεση με την Κύπρο δεν μπορεί να πληρωθεί μόνο από τους Έλληνες φορολογούμενους

Απάντηση στον υπουργό Οικονομικών της Κύπρου ο οποίος αμφισβητεί την βιωσιμότητα του έργου Great Sea Interconnector (GSI) για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ έδωσε ο Κωστής Χατζηδάκης.

Με δηλώσεις του στην ΕΡΤ ο υπουργός Οικονομικών είπε ότι πρόκειται για ένα έργο ενταγμένο στον ευρωπαϊκό ενεργειακό σχεδιασμό, από το οποίο κυρίως ωφελημένη θα είναι η Κύπρος για προφανείς λόγους, καθώς αίρει την ενεργειακή της απομόνωση. Το έργο δεν μπορεί να πληρωθεί μόνο από τους Έλληνες φορολογούμενους, πρέπει να υπάρχει διαμοιρασμός όπως γίνεται με όλα τα διασυνοριακά έργα, ανέφερε ο Κωστής Χατζηδάκης.

Επιπλέον σημείωσε ότι η δέσμευση της ελληνικής κυβέρνησης είναι συγκεκριμένη και έχει εκφραστεί όχι μόνο με δηλώσεις, αλλά και με συγκεκριμένες κινήσεις από υπουργεία και φορείς. Από εκεί και πέρα η κυπριακή κυβέρνηση θα πρέπει να αποσαφηνίσει τη στάση της, κατέληξε ο υπουργός Οικονομικών.

Ταυτόχρονα ο υπουργός Οικονομικών της Κύπρου, Μάκης Κεραυνός ο οποίος θα πρέπει να δώσει το τελικό πράσινο φως για την ανάκτηση από τον ΑΔΜΗΕ των 25 εκατ. ευρώ που ενέκρινε η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας της Κύπρου (ΡΑΕΚ), με δηλώσεις του στην «Καθημερινή της Κύπρου» αμφισβήτησε την βιωσιμότητα του έργου.

Ερωτηθείς σχετικά για τη συζήτηση γύρω από το καλώδιο, ο Μάκης Κεραυνός σημείωσε, «έχω ενώπιόν μου δύο μελέτες από ανεξάρτητους και σοβαρούς οργανισμούς, οι οποίες καταλήγουν στο ότι αυτό το έργο δεν είναι βιώσιμο, με τους συγκεκριμένους όρους».

Σε ερώτηση γιατί η κυπριακή κυβέρνηση συζητά ακόμη για την βιωσιμότητα ή μη του έργου ο υπουργός Οικονομικών τόνισε ότι «η συζήτηση γίνεται γιατί το έργο είναι πολύπλοκο με οικονομική, τεχνική και γεωπολιτική πτυχή. Θα ήθελα επίσης να σημειώσω και κάτι άλλο. Έχει από το 2010 που συζητείται αυτό το έργο και χαρακτηρίζεται ευρωπαϊκό, καθώς η Κομισιόν αποφάσισε να το χρηματοδοτήσει με 650 εκατομμύρια. Το ερώτημα που θέτω είναι γιατί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, που διαθέτει κονδύλια υπό αυστηρούς όρους και συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα, μετά από τόσα χρόνια δεν διερωτάται γιατί δεν έγινε αυτό το έργο;».

Αναφορικά με τις πληρωμές και τα 25 εκατ. ευρώ για τα οποία άναψε και το πράσινο φως το προηγούμενο διάστημα η ΡΑΕΚ, ο κ. Κεραυνός υπογράμμισε ότι «με τα σημερινά οικονομικά, τεχνικά και γεωπολιτικά δεδομένα που χαρακτηρίζουν το έργο, η πληρωμή του ποσού των 25 εκατομμυρίων δεν είναι μια απλή υπόθεση. Χρειάζεται πρώτα η διασφάλιση κάποιων σοβαρών παραμέτρων».