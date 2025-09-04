Γαλλία: Κλοπή μαμούθ σε μουσείο της Λιμόζ – Ξεπερνά τα 6 εκατομμύρια η αξία των κλεμμένων εθνικών θησαυρών

Γαλλία: Κλοπή μαμούθ σε μουσείο της Λιμόζ – Ξεπερνά τα 6 εκατομμύρια η αξία των κλεμμένων εθνικών θησαυρών

Πολύτιμα κομμάτια κινεζικής πορσελάνης εκλάπησαν χθες το βράδυ στην Γαλλία, από το μουσείο Adrien Dubouché στο νομό Haute-Vienne. Το μουσείο, που είναι στην Λιμόζ, διαθέτει μια πλούσια συλλογή πορσελάνης, και ανακοίνωσε ότι υπέστη ζημιά πολλών εκατομμυρίων ευρώ.

Η κλοπή έγινε την νύχτα της Τετάρτης προς Πέμπτη. Εκλάπησαν 2 κινεζικοί δίσκοι και ένα βάζο που χαρακτηρίζονται ως “εθνικοί θησαυροί”.  Οι διαρρήκτες εισέβαλαν γύρω στις 3.15 π.μ. σπάζοντας ένα παράθυρο στην πρόσοψη του κτιρίου, δήλωσε στο AFP πηγή προσκείμενη στην υπόθεση.

Στη συνέχεια προχώρησαν στην ιστορική γκαλερί του μουσείου, από όπου έκλεψαν “τρία αντικείμενα που έχουν χαρακτηριστεί ως εθνικοί θησαυροί”, ανέφερε το μουσείο σε δελτίο Τύπου, προσθέτοντας ότι “κανένας από τους παρόντες φρουρούς ασφαλείας δεν τραυματίστηκε”.

Τα αντικείμενα είναι “δύο ιδιαίτερα σημαντικά πιάτα από κινεζική πορσελάνη του εργοστασίου Jingdezhen, με μπλε και λευκή διακόσμηση που χρονολογούνται από τον 14ο και 15ο αιώνα (…) και ένα βάζο, επίσης από κινεζική πορσελάνη, που περιγράφεται ότι χρονολογείται από τον 18ο αιώνα, με συνολική ασφαλιστική αξία άνω των 6,5 εκατομμυρίων ευρώ”, αναφέρει το μουσείο.

Δεν υπήρξε βλάβη

“Πρόκειται για κομμάτια που είναι άκρως συμβολικά για την παραγωγή αυτού του κινεζικού εργοστασίου που βρίσκεται στην κεντρική Κίνα”, το οποίο είναι “το κορυφαίο εργοστάσιο πορσελάνης στον κόσμο”, δήλωσε στο AFP ο Hervé Lemoine, πρόεδρος των Manufactures nationales. Είχαν προφανώς εντοπιστεί από τους διαρρήκτες. «Όταν επενέβησαν οι υπηρεσίες ασφαλείας, δεν υπήρχε ήδη κανείς εκεί», πρόσθεσε ο επικεφαλής αυτού του δημόσιου ιδρύματος.

Σύμφωνα με την εισαγγελέα της Λιμόζ, Émilie Abrantes, “ο συναγερμός σήμανε πολύ γρήγορα από τους φύλακες του μουσείου”, αλλά “παρά την ταχεία επέμβαση της αστυνομίας, οι δράστες είχαν ήδη διαφύγει”. “Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε την αστυνομία και τις ομάδες επί τόπου, οι οποίες επέδειξαν μεγάλο επαγγελματισμό”, δήλωσε η Γαλλίδα υπουργός Πολιτισμού, Ρασίντα Ντατί, στο κοινωνικό δίκτυο X.

Σύμφωνα με τον δήμαρχο της Λιμόζ, Émile Roger Lombertie, ο οποίος επισκέφθηκε το σημείο, δεν υπήρξε καμία “βλάβη”. Το σύστημα ασφαλείας λειτούργησε, αλλά ίσως χρειαστεί να αναθεωρηθεί”, δήλωσε στον Τύπο.

«Η εγκληματικότητα αυξάνεται και πρέπει πάντα να είμαστε ένα βήμα μπροστά. Σε κάθε μεγάλο μουσείο στον κόσμο έχουν κλαπεί αντικείμενα κάποια στιγμή. Πιθανότατα είναι οι συλλέκτες που δίνουν τις εντολές για την κλοπή αυτών των κομματιών και μιλούν με τους πιο υψηλούς εγκληματίες», είπε η εισαγγελέας.

Το 2015, στο Château de Fontainebleau (Seine-et-Marne), περίπου 15 ασιατικά έργα εκλάπησαν με άκρως οργανωμένο τρόπο, μεταξύ των οποίων το χρυσό στέμμα του βασιλιά του Σιάμ και έργα του 18ου αιώνα, τα οποία θεωρήθηκαν μη πωλήσιμα στην αγορά τέχνης και δεν έχουν ανακτηθεί ποτέ μέχρι σήμερα, σύμφωνα με έναν ειδικό που ζήτησε ανωνυμία.

Η εισαγγελία κίνησε έρευνα για “διακεκριμένη κλοπή πολιτιστικών αγαθών που εκτίθενται σε μουσείο στη Γαλλία, η οποία διαπράχθηκε στο πλαίσιο ομάδας και συνεπάγεται ζημιές”, αναφέρει η εντολή για την έρευνα. “Σε εξέλιξη βρίσκονται τεχνικές και εγκληματολογικές έρευνες, καθώς και η χρήση εικόνων από βίντεο παρακολούθησης του μουσείου και της πόλης”, αναφέρει η εισαγγελία, στο δελτίο Τύπου.

