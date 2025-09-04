Eurobasket 2025: Τα σενάρια μετά τη νίκη της Βοσνίας – Eίτε 1η είτε 4η η Εθνική Ελλάδας

Η Εθνική Ελλάδας (3-1) αντιμετωπίζει σε λίγες ώρες την Ισπανία (2-2) για την τελευταία αγωνιστική της φάσης των ομίλων του Eurobasket 2025, με στόχο τη νίκη η οποία θα της εξασφαλίσει την πρωτιά στον Γ’ όμιλο.

Πριν από λίγο η Βοσνία/Ερζεγοβίνη νίκησε την Γεωργία με 84-76 και πήρε την πρόκριση για τα νοκ άουτ παιχνίδια. Παράλληλα, η νίκη της Βοσνίας ξεκαθάρισε το τοπίο για την Εθνική Ελλάδας ενόψει των νοκ άουτ του Eurobasket 2025.

Τα δύο σενάρια ενόψει του αγώνα Ελλάδα – Ισπανία

Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη είτε θα τερματίσει 1η στον όμιλο, σε περίπτωση νίκης κόντρα στην Ισπανία, είτε θα τερματίσει στην 4η θέση, σε περίπτωση ήττας.

Μάλιστα, σε περίπτωση νίκης, η Εθνική Ελλάδας θα «πετάξει» εκτός διοργάνωσης την Ισπανία, καθώς η Γεωργία υπερτερεί στην ισοβαθμία με την «Ρόχα».

Βέβαια τα σενάρια αυτά έχουν ως δεδομένο ότι η Ιταλία θα επικρατήσει της Κύπρου (18.15).

Η κατάταξη στον Γ’ Όμιλο

Βοσνία 3-2* ()

Ελλάδα 3-1*

Ιταλία 3-1

Ισπανία 2-2

Γεωργία 2-2

Κύπρος 0-4

5η αγωνιστική (4/9)

Βοσνία & Ερζεγοβίνη – Γεωργία 84-76

Ιταλία – Κύπρος (18:15)

Ισπανία – Ελλάδα (21:30)

Με νίκη της Ελλάδας επί της Ισπανίας η Εθνική θα τερματίσει 1η στον όμιλο:

Ελλάδα 4-1 *

Ιταλία 4-1 *

Βοσνία 3-2 *

Γεωργία 2-3*

Ισπανία 2-3

Κύπρος 0-5

Με ήττα της Ελλάδας από την Ισπανία η Εθνική θα τερματίσει 4η στον όμιλο: