Eurobasket 2025: Τα σενάρια μετά τη νίκη της Βοσνίας – Eίτε 1η είτε 4η η Εθνική Ελλάδας

Η Εθνική Ελλάδας (3-1) αντιμετωπίζει σε λίγες ώρες την Ισπανία (2-2) για την τελευταία αγωνιστική της φάσης των ομίλων του Eurobasket 2025, με στόχο τη νίκη η οποία θα της εξασφαλίσει την πρωτιά στον Γ’ όμιλο.
Πριν από λίγο η Βοσνία/Ερζεγοβίνη νίκησε την Γεωργία με 84-76 και πήρε την πρόκριση για τα νοκ άουτ παιχνίδια. Παράλληλα, η νίκη της Βοσνίας ξεκαθάρισε το τοπίο για την Εθνική Ελλάδας ενόψει των νοκ άουτ του Eurobasket 2025.
Τα δύο σενάρια ενόψει του αγώνα Ελλάδα – Ισπανία
Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη είτε θα τερματίσει 1η στον όμιλο, σε περίπτωση νίκης κόντρα στην Ισπανία, είτε θα τερματίσει στην 4η θέση, σε περίπτωση ήττας.
Μάλιστα, σε περίπτωση νίκης, η Εθνική Ελλάδας θα «πετάξει» εκτός διοργάνωσης την Ισπανία, καθώς η Γεωργία υπερτερεί στην ισοβαθμία με την «Ρόχα».
Βέβαια τα σενάρια αυτά έχουν ως δεδομένο ότι η Ιταλία θα επικρατήσει της Κύπρου (18.15).
Η κατάταξη στον Γ’ Όμιλο
- Βοσνία 3-2* ()
- Ελλάδα 3-1*
- Ιταλία 3-1
- Ισπανία 2-2
- Γεωργία 2-2
- Κύπρος 0-4
5η αγωνιστική (4/9)
- Βοσνία & Ερζεγοβίνη – Γεωργία 84-76
- Ιταλία – Κύπρος (18:15)
- Ισπανία – Ελλάδα (21:30)
Με νίκη της Ελλάδας επί της Ισπανίας η Εθνική θα τερματίσει 1η στον όμιλο:
- Ελλάδα 4-1 *
- Ιταλία 4-1 *
- Βοσνία 3-2 *
- Γεωργία 2-3*
- Ισπανία 2-3
- Κύπρος 0-5
Με ήττα της Ελλάδας από την Ισπανία η Εθνική θα τερματίσει 4η στον όμιλο:
- Ιταλία 4-1 *
- Ισπανία 3-2 *
- Βοσνία 3-2 *
- Ελλάδα 3-2 *
- Γεωργία 2-3
- Κύπρος 0-5