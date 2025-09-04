Πάτρα: Συνελήφθη ηλικιωμένος για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας 8χρονης

Σοβαρό περιστατικό που έχει προκαλέσει αναστάτωση στην Πάτρα σημειώθηκε, το απόγευμα της Τετάρτης 3/9. Η αστυνομία συνέλαβε ηλικιωμένο άνδρα, ο οποίος κατηγορείται ότι προσέβαλε τη γενετήσια αξιοπρέπεια ενός κοριτσιού ηλικίας 8 ετών.

Ο δράστης προέβη σε χειρονομίες γενετήσιου χαρακτήρα σε βάρος της 8χρονης

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο δράστης προέβη σε χειρονομίες γενετήσιου χαρακτήρα σε βάρος της μικρής, γεγονός που οδήγησε άμεσα στην κινητοποίηση και τη σύλληψή του. Από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών έσπευσαν στο σημείο και προχώρησαν στη σύλληψη του φερόμενου δράστη, ο οποίος οδηγήθηκε στο αστυνομικό τμήμα για ανάκριση, σύμφωνα με το pelop.gr.

Οι έρευνες της αστυνομίας βρίσκονται σε εξέλιξη, ενώ αναμένεται και η επίσημη ανακοίνωση από τις αρμόδιες αρχές για το πώς ακριβώς εκτυλίχθηκαν τα γεγονότα.