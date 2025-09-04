Πάτρα: Συνελήφθη ηλικιωμένος για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας 8χρονης

Enikos Newsroom

κοινωνία

αστυνομία περιπολικό ελας

Σοβαρό περιστατικό που έχει προκαλέσει αναστάτωση στην Πάτρα σημειώθηκε, το απόγευμα της Τετάρτης 3/9. Η αστυνομία συνέλαβε ηλικιωμένο άνδρα, ο οποίος κατηγορείται ότι προσέβαλε τη γενετήσια αξιοπρέπεια ενός κοριτσιού ηλικίας 8 ετών.

Ο δράστης προέβη σε χειρονομίες γενετήσιου χαρακτήρα σε βάρος της 8χρονης

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο δράστης προέβη σε χειρονομίες γενετήσιου χαρακτήρα σε βάρος της μικρής, γεγονός που οδήγησε άμεσα στην κινητοποίηση και τη σύλληψή του. Από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών έσπευσαν στο σημείο και προχώρησαν στη σύλληψη του φερόμενου δράστη, ο οποίος οδηγήθηκε στο αστυνομικό τμήμα για ανάκριση, σύμφωνα με το pelop.gr.

Οι έρευνες της αστυνομίας βρίσκονται σε εξέλιξη, ενώ αναμένεται και η επίσημη ανακοίνωση από τις αρμόδιες αρχές για το πώς ακριβώς εκτυλίχθηκαν τα γεγονότα.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Θερμή υποδοχή στην Ειρήνη Αγαπηδάκη από υγειονομικούς στη Δράμα, διαμαρτυρίες στον υπουργό Υγείας

Στην 89η ΔΕΘ η γραμμή 1566 που αλλάζει τον τρόπο πρόσβασης στο ΕΣΥ

Οι Μικρές Κυκλάδες στα 10 πιο αγαπημένα «μικροσκοπικά νησιά» για τους Γάλλους ταξιδιώτες

Νέοι δικαιούχοι για το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας – Ποιοι θα το λαμβάνουν

Τεστ IQ μόνο για ιδιοφυΐες: Mπορείτε να βρείτε την αξία των ψαριών σε 60 δευτερόλεπτα;

Πώς να απενεργοποιήσετε τις αυτόματες ενημερώσεις στο Android και να ανακτήσετε τον έλεγχο
περισσότερα
18:19 , Πέμπτη 04 Σεπτεμβρίου 2025

Ακρόπολη: Βίντεο ντοκουμέντο με τον άνδρα που άρπαξε το βρέφος

Βίντεο ντοκουμέντο με τον άνδρα που άρπαξε το καροτσάκι με το μωρό από τα Καμίνια, βλέπει το φ...
17:29 , Πέμπτη 04 Σεπτεμβρίου 2025

Ακρόπολη: Συνελήφθη 17χρονος για την αρπαγή του βρέφους από τα Καμίνια – Είχε πάρει μωρό και από την Ομόνοια

Στη σύλληψη ενός ανηλίκου, ο οποίος κατηγορείται ότι άρπαξε το βρέφος από τα Καμίνια και το πα...
17:19 , Πέμπτη 04 Σεπτεμβρίου 2025

Λέσβος: Δυο εστίες φωτιάς μεταξύ Πολυχνίτου και Βρίσας – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Δύο εστίες φωτιάς μαίνονται σε δασική έκταση ανάμεσα στον Πολιχνίτο και στη Βρίσα, στη νότια Λ...
17:13 , Πέμπτη 04 Σεπτεμβρίου 2025

Eύβοια: Κολυμβητής παρασύρθηκε από τα κύματα και χτύπησε σε βράχια – ΦΩΤΟ

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Πέμπτης 4/9, στην πυροσβεστική υπηρεσία της Εύβοιας για συνδ...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος