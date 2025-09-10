«Γιατί ρε πατέρα;»: Πότε κάνει πρεμιέρα η νέα αστυνομική κωμωδία του ΑΝΤ1

Νάντια Ρηγάτου

Media

«Γιατί ρε πατέρα;»: Πότε κάνει πρεμιέρα η νέα αστυνομική κωμωδία του ΑΝΤ1

H κωμική σειρά «Γιατί ρε πατέρα;» κάνει πρεμιέρα τη Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου στις 22:30 στον ΑΝΤ1 και κάθε Δευτέρα θα μας χαρίζει εκρηκτικές στιγμές γέλιου, δράσης και περιπέτειας μέσα από μία ιστορία γεμάτη ανατροπές. 

Η αρχή της ιστορίας 

Όταν το γνωστό ρεμάλι και νονός της νύχτας, Λευτέρης Τσατσάνης (Ηλίας Βαλάσης) πεθαίνει, αφήνει πίσω του…το απόλυτο χάος. Η κληρονομιά του; Μία χαμένη βαλίτσα με 3 εκατομμύρια ευρώ και ένα κομμωτήριο. Ποιοι πληρώνουν τη νύφη;

Πρώτοι απ’ όλους τα τρία ξεχασμένα τέκνα του Τσατσάνη από τρεις διαφορετικούς γάμους, που αγνοούσαν ο ένας την ύπαρξη του άλλου. Ο Νίκος (Κωνταντίνος Λιάρος), ο Φώντας (Μιχάλης Μιχαλακίδης) και η Βιβή (Θεανώ Κλάδη). Μαζί τους θα μπλέξουν και μία πρώην κουνιάδα του Τσατσάνη, η Αντιγόνη (Κωνσταντίνα Μιχαήλ), μία πρώην σύζυγος του, η Χρυσώ (Φωτεινή Παπαχριστοπούλου), μία κομμώτρια, η Μάγδα (Νίκη Λάμη), ένας μανικιουρίστας, ο Δάκης (Θάνος Μπίρκος), και το δεξί χέρι και συνεργάτης του Τσατσάνη, ο Μιχαήλος (Μιχάλης Λεβεντογιάννης).

Πέρα από όλους τους παραπάνω, θα βρεθούν μπλεγμένοι άθελα τους και η πάμπλουτη κολλητή φίλη της Αντιγόνης, Λουκία (Έλενα Μεγγρέλη) η καλόκαρδη αλλά άγαρμπη φίλη της Χρυσώς, Διαμάντω (Αμαλία Νίνου), ο κολλητός φίλος της Βιβής, Τάσος (Χρήστος Γαβριηλίδης) και ο πατέρας του Ορέστης (Νίκος Παπαδόπουλος).

Μετά το σοκ της γνωριμίας τους, τα τρία αδέρφια έρχονται αντιμέτωπα με τον Μιχαήλο, ο οποίος εμφανίζεται απειλητικά το ίδιο βράδυ της κηδείας, ζητώντας το μερίδιό του από μία ληστεία που έκανε με τον πατέρα τους.

Η λεία της ληστείας ήταν 3 εκατομμύρια ευρώ! Κι ενώ είχαν συμφωνήσει με τον Τσατσάνη να μοιραστούνε τα χρήματα οι δυο τους, λίγο πριν πεθάνει ο Τσατσάνης τού αποκάλυψε ότι έδωσε όλα τα λεφτά σε ένα από τα τρία του παιδιά. Τα τρία αδέρφια ορκίζονται ότι δεν έχουν ιδέα. Κάποιος, όμως, λέει ψέματα… Ποιος έχει τα 3 εκατομμύρια ευρώ;

 «ΓΙΑΤΙ ΡΕ ΠΑΤΕΡΑ;»: Πρεμιέρα Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου στις 22:30 και κάθε Δευτέρα στον ΑΝΤ1.

 Δείτε το trailer:

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Πρωταγωνιστούν: Μιχάλης Λεβεντογιάννης, Κωνσταντίνα Μιχαήλ, Ηλίας Βαλάσης, Μιχάλης Μιχαλακίδης, Θεανώ Κλάδη, Κωνσταντίνος Λιάρος, Νίκη Λάμη, Θάνος Μπίρκος, Φωτεινή Παπαχριστοπούλου, Αμαλία Νίνου, Έλενα Μεγγρέλη, Νίκος Παπαδόπουλος, Χρήστος Γαβριηλίδης.

Σενάριο: Αντώνης Ανδρής

Σκηνοθεσία: Γιάννης Παπαδάκος

Παραγωγοί: Πάνος Παπαχατζής, Κώστας Σάκκαρης

Εκτέλεση Παραγωγής: ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ Α.Ε.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Άδωνις Γεωργιάδης για το «φακελάκι» στο ΕΣΥ: « Το πολεμάω, το αποστρέφομαι, το σιχαίνομαι»

COVID-19 και γρίπη μπορούν να «ξυπνήσουν» τον καρκίνο – Ανησυχητική μελέτη

Άδεια σχολικής παρακολούθησης: Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν οι εργαζόμενοι γονείς- Νέες διευκρινίσεις για τη χορήγησή της

Έρευνα της Ferryscanner: Οι Έλληνες «ψηφίζουν» κοντινά νησιά – Ποια βρέθηκαν στην κορυφή των προτιμήσεων το φετινό καλοκαίρ...

Τεστ IQ για δυνατούς λύτες: Mπορείτε να κάνετε γρήγορα τις πράξεις και να βρείτε το αποτέλεσμα σε 29 δευτερόλεπτα;

Πώς να αλλάξετε την ταχύτητα του ποντικιού στα Windows
περισσότερα
16:30 , Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου 2025

Grand Hotel: Αυτή είναι η ημερομηνία πρεμιέρας του β’ κύκλου

Το GRAND HOTEL ανοίγει ξανά τις πόρτες του για το κοινό από την Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου στις 21...
14:29 , Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου 2025

Καλύτερα δε γίνεται: Η Ναταλία Γερμανού επιστρέφει τα μεσημέρια του Σαββατοκύριακου

Το αγαπημένο ραντεβού επιστρέφει το Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου, στις 13:50 και υπόσχεται να κάνει ...
14:00 , Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου 2025

Ελένη Τσολάκη: Η ανακοίνωση και το τρέιλερ για το «Πρωινό Σαββατοκύριακο»

Φρεσκάδα, θετική ενέργεια και δυνατές τηλεοπτικές στιγμές έρχονται από το Σάββατο 20 Σεπτεμβρί...
10:49 , Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου 2025

Ακούστε το σχόλιο του Νίκου Χατζηνικολάου 10/9/2025

Ακούστε το σχόλιο του Νίκου Χατζηνικολάου στον ραδιοφωνικό σταθμό Realfm 97,8, την Τετάρτη 10 ...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος