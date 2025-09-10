Ασπρόπυργος: 15 συλλήψεις έπειτα από ειδική αστυνομική επιχείρηση – Βρέθηκε καραμπίνα για την οποία είχε δηλωθεί κλοπή πριν από 3 χρόνια

Σε 15 συλλήψεις προχώρησαν οι αστυνομικοί που πραγματοποίησαν μεγάλη επιχείρηση το πρωί της Τετάρτης (10/9) στον οικισμό της Νέας Ζωής, στον Ασπρόπυργο. Κατά τις έρευνες εντοπίστηκε ένα όπλο, και συγκεκριμένα μία καραμπίνα, για την οποία είχε δηλωθεί κλοπή από το 2022, όπως ανακοίνωσε επίσημα η ΕΛ.ΑΣ.

Συγκεκριμένα, στην ειδική επιχείρηση στον οικισμό του Ασπροπύργου συμμετείχαν αστυνομικοί της ανωτέρω Υπηρεσίας, της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αττικής, της Ο.Π.Κ.Ε., της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ., των Διευθύνσεων Αστυνομικών Επιχειρήσεων και Τροχαίας Αττικής, αστυνομικού σκύλου και μη στελεχωμένου αεροσκάφους (drone).

Σκοπός της ευρείας κλίμακας επιχείρησης ήταν η πρόληψη και αντιμετώπιση κάθε μορφής παράνομης δραστηριότητας που έχει καταγραφεί στην εν λόγω περιοχή.

Στο πλαίσιο αυτό, όπως ανακοίνωσε η ΕΛ.ΑΣ., συνελήφθησαν συνολικά 15 άτομα και σε βάρος τους σχηματίστηκαν δικογραφίες για -κατά περίπτωση- κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας και παράβαση του νόμου περί όπλων, ενώ βεβαιώθηκαν παραβάσεις Κ.Ο.Κ. για στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης, μη χρήση κράνους και ζώνης ασφαλείας κ.α. και αφαιρέθηκαν 12 άδειες ικανότητας οδήγησης και 4 άδειες κυκλοφορίας.

Επιπλέον, πραγματοποιήθηκαν έρευνες σε οικίες, όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

καραμπίνα, για την οποία είχε δηλωθεί κλοπή από το 2022,

8 φυσίγγια,

μαχαίρι καθώς και

τρίφτης κάνναβης.

Τέλος, από συνεργείο του ΔΕΔΔΗΕ, διενεργήθηκαν αποξηλώσεις καλωδίων μήκους 506 μέτρων που χρησιμοποιούνταν για ρευματοκλοπές.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.

Οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. στον Ασπρόπυργο και τα ενισχυμένα μέτρα ασφαλείας

Κατά τη διάρκεια της αστυνομικής επιχείρησης οι δυνάμεις αναπτύχθηκαν σε καίρια σημεία περιμετρικά και εντός του καταυλισμού, όπου προχώρησαν σε εκτεταμένους ελέγχους.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν όπλο, το οποίο μεταφέρθηκε για περαιτέρω εργαστηριακή ανάλυση. Το εύρημα έρχεται να επιβεβαιώσει την ανάγκη συνεχών ελέγχων σε περιοχές με αυξημένη παραβατικότητα.

Δείτε βίντεο: