Τσάρλι Κερκ: Νέο βίντεο δείχνει τον ύποπτο να περπατά σε κατοικημένη περιοχή προς τον τόπο της δολοφονίας

Λίγες ώρες μετά τη δολοφονία του συντηρητικού ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ, στη Γιούτα των ΗΠΑ, βίντεο από κάμερα ασφαλείας μιας κατοικίας έρχεται να ρίξει νέο φως στην πορεία του φερόμενου υπόπτου λίγο πριν την επίθεση.

Το υλικό δείχνει έναν άνδρα ντυμένο με σκούρα ρούχα να περπατά σε γειτονιά πριν από το αιματηρό περιστατικό, κουτσαίνοντας εμφανώς, χωρίς να είναι σαφές αν πρόκειται για τραυματισμό, προσπάθεια απόκρυψης του όπλου που χρησιμοποίησε στην επίθεση ή εσκεμμένη αλλοίωση του βαδίσματός του για να μην αναγνωριστεί.

Σύμφωνα με το FBI, ο άνδρας αυτός -που έχει χαρακτηριστεί ως «πρόσωπο ενδιαφέροντος»- καταγράφηκε από αρκετές κάμερες στη γειτονιά ενώ κατευθυνόταν προς το πανεπιστήμιο της Γιούτα, όπου λίγη ώρα αργότερα δολοφονήθηκε ο 31χρονος Κερκ.

Το TMZ δημοσίευσε το αποκαλυπτικό βίντεο, το οποίο δείχνει τον άνδρα ντυμένο στα μαύρα, ταιριαστό με την περιγραφή των αρχών, να περπατά σε δρόμο κατοικημένης περιοχής στο Όρεμ της Γιούτα, κινούμενος προς το Utah Valley University που βρισκόταν λίγα τετράγωνα μακριά.

Σε κάποιο σημείο της διαδρομής σταματά δίπλα σε ένα δέντρο, πριν στρίψει και συνεχίσει προς την πανεπιστημιούπολη.

Λίγο μετά τη δολοφονία και ενώ ο χώρος του πανεπιστημίου εκκενωνόταν, φαίνονται φοιτητές να περπατούν προς την αντίθετη κατεύθυνση, ενώ στο βάθος, σε έναν χωμάτινο χώρο πίσω από κατοικίες, διακρίνεται ένα άτομο ντυμένο στα μαύρα να τρέχει μέσα από μια αυλή.

Όλοι οι υπόλοιποι στο βίντεο κινούνται στον ασφαλτοστρωμένο δρόμο, μακριά από το σημείο.

Το CNN προχώρησε στον γεωεντοπισμό του βίντεο, επιβεβαιώνοντας ότι έχει καταγραφεί σε γειτονιά κοντά στο Utah Valley University. Ο ιδιοκτήτης της κάμερας δήλωσε ότι η ένδειξη ώρας στο βίντεο δεν ήταν ρυθμισμένη στην τοπική ώρα, ενώ οι αρχές σημείωσαν ότι ο ύποπτος έφτασε στον χώρο του πανεπιστημίου στις 11:52 π.μ. τοπική ώρα.