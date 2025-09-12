Τσάρλι Κερκ: Νέο βίντεο δείχνει τον ύποπτο να περπατά σε κατοικημένη περιοχή προς τον τόπο της δολοφονίας

Enikos Newsroom

διεθνή

Τσάρλι Κερκ: Νέο βίντεο δείχνει τον ύποπτο να περπατά σε κατοικημένη περιοχή προς τον τόπο της δολοφονίας

Λίγες ώρες μετά τη δολοφονία του συντηρητικού ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ, στη Γιούτα των ΗΠΑ, βίντεο από κάμερα ασφαλείας μιας κατοικίας έρχεται να ρίξει νέο φως στην πορεία του φερόμενου υπόπτου λίγο πριν την επίθεση.

ΗΠΑ: Πολιτικός αναβρασμός και οργή μετά τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ – Oι αρχές δεν έχουν ιδέα για την ταυτότητά του

Το υλικό δείχνει έναν άνδρα ντυμένο με σκούρα ρούχα να περπατά σε γειτονιά πριν από το αιματηρό περιστατικό, κουτσαίνοντας εμφανώς, χωρίς να είναι σαφές αν πρόκειται για τραυματισμό, προσπάθεια απόκρυψης του όπλου που χρησιμοποίησε στην επίθεση ή εσκεμμένη αλλοίωση του βαδίσματός του για να μην αναγνωριστεί.

Σύμφωνα με το FBI, ο άνδρας αυτός -που έχει χαρακτηριστεί ως «πρόσωπο ενδιαφέροντος»- καταγράφηκε από αρκετές κάμερες στη γειτονιά ενώ κατευθυνόταν προς το πανεπιστήμιο της Γιούτα, όπου λίγη ώρα αργότερα δολοφονήθηκε ο 31χρονος Κερκ.

Δολοφονία Τσάρλι Κερκ: Η διχαστική ρητορική, η ένοπλη και πολιτική βία απλώνουν την βαριά σκιά τους στο μέλλον των ΗΠΑ

Το TMZ δημοσίευσε το αποκαλυπτικό βίντεο, το οποίο δείχνει τον άνδρα ντυμένο στα μαύρα, ταιριαστό με την περιγραφή των αρχών, να περπατά σε δρόμο κατοικημένης περιοχής στο Όρεμ της Γιούτα, κινούμενος προς το Utah Valley University που βρισκόταν λίγα τετράγωνα μακριά.


Σε κάποιο σημείο της διαδρομής σταματά δίπλα σε ένα δέντρο, πριν στρίψει και συνεχίσει προς την πανεπιστημιούπολη.

Λίγο μετά τη δολοφονία και ενώ ο χώρος του πανεπιστημίου εκκενωνόταν, φαίνονται φοιτητές να περπατούν προς την αντίθετη κατεύθυνση, ενώ στο βάθος, σε έναν χωμάτινο χώρο πίσω από κατοικίες, διακρίνεται ένα άτομο ντυμένο στα μαύρα να τρέχει μέσα από μια αυλή.

Όλοι οι υπόλοιποι στο βίντεο κινούνται στον ασφαλτοστρωμένο δρόμο, μακριά από το σημείο.

Το CNN προχώρησε στον γεωεντοπισμό του βίντεο, επιβεβαιώνοντας ότι έχει καταγραφεί σε γειτονιά κοντά στο Utah Valley University. Ο ιδιοκτήτης της κάμερας δήλωσε ότι η ένδειξη ώρας στο βίντεο δεν ήταν ρυθμισμένη στην τοπική ώρα, ενώ οι αρχές σημείωσαν ότι ο ύποπτος έφτασε στον χώρο του πανεπιστημίου στις 11:52 π.μ. τοπική ώρα.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Φθινοπωρινές ιώσεις: Ποιες τροφές είναι καλό να τρώμε για να ενισχύσουμε το ανοσοποιητικό μας, σύμφωνα με ειδικό

Μαθητής που θόλωσε ξαφνικά η όραση του στο σχολείο διαγνώστηκε με καρκίνο – Το αισιόδοξο μήνυμα που στέλνει

Ανατροπή με το «μπλόκο» στα Airbnb: Σε ποιες περιοχές δεν θα επεκταθεί τελικά η απαγόρευση για νέες άδειες – Όλες οι τελευτ...

Επίδομα παιδιού: Πότε θα καταβληθεί η 4η δόση – Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν οι δικαιούχοι – Αναλυτικά παραδείγματα

Γυναίκα πήρε εκδίκηση από τις στάχτες του συζύγου της – Ανακάλυψε ότι την απατούσε πριν πεθάνει

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με μία νεράιδα σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
08:28 , Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου 2025

ΗΠΑ: Πολιτικός αναβρασμός και οργή μετά τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ – Oι αρχές δεν έχουν ιδέα για την ταυτότητά του

Αναταραχή κυριαρχεί μετά τη δολοφονία του συντηρητικού ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ, κατά τη διάρκεια...
07:00 , Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου 2025

Βρετανία: Ανακοίνωσε σύμβαση 400 εκατ. λιρών με την Google Cloud πριν την επίσκεψη του Τραμπ

Η κυβέρνηση της Βρετανίας ανακοίνωσε την Πέμπτη (11/9) τη σύναψη κρατικής σύμβασης αξίας 400 ε...
06:45 , Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου 2025

Η Κίνα ανακοινώνει πως το νεότερο αεροπλανοφόρο της διέσχισε το στενό της Ταϊβάν για δοκιμές

Η Κίνα ανακοίνωσε την Παρασκευή (12/9) ότι το νεότερο αεροπλανοφόρο της, το Φουτζιάν, διέσχισε...
05:00 , Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου 2025

Νίγηρας: Δεκάδες στρατιώτες νεκροί σε επιθέσεις αποδιδόμενες σε τζιχαντιστές στα δυτικά

Επιθέσεις αποδιδόμενες σε τζιχαντιστές διαπράχτηκαν την Τετάρτη (10/9) σε δυτικό τομέα του Νίγ...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος