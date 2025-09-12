Άδωνις Γεωργιάδης: Δέχθηκε απειλές για τη ζωή του στα social media – Μία σύλληψη

Enikos Newsroom

πολιτική

Άδωνις Γεωργιάδης

Ο Άδωνις Γεωργιάδης γνωστοποίησε πως δέχθηκε απειλές για τη ζωή του στα social media και στη συνέχεια έκανε μήνυση. «Χρησιμοποιώντας την εικόνα του λιντσαρίσματος του Κομμουνιστού Υπουργού Οικονομικών του Νεπάλ, ξεσάλωσαν διάφοροι λογαριασμοί της Άκρας Αριστεράς αλλά και της Άκρας Δεξιάς» γράφει στην ανάρτηση ο κ. Γεωργιάδης.

«Ζητώ την παραδειγματική του τιμωρία, όχι λόγω εκδίκησης, αλλά διότι δεν πρέπει να αφήσουμε να επικρατήσουν στην Κοινωνία μας η βία και η τοξικότητα. Η Ελευθερία του Λόγου είναι Αδιαπραγμάτευτη, αλλά όπως κάθε δικαίωμα, έρχεται μαζί με την ευθύνη. Την ευθύνη να ξέρουμε όλοι μας ποια είναι τα όρια, της δικιάς μας Ελευθερίας και της Αξιοπρέπειας και της Ελευθερίας του άλλου. Ο κ. Σιδηρόπουλος και αρκετοί άλλοι εδώ μέσα δυστυχώς αυτά τα απλά πράγματα τα έχουν ξεχάσει και ήρθε η ώρα να βάλουμε ξανά τα όρια που πρέπει» προσθέτει ο υπουργός Υγείας.

«Όποιος απειλεί την ζωή μου και της οικογένειάς μου θα αντιμετωπίζει τις συνέπειες του Νόμου και στις απειλές κατά της ζωής μου θα ζητώ και την άρση της ανωνυμίας ως ο Νόμος επιτρέπει. Κριτική όση θέλετε, συκοφαντίες και απειλές τέλος» σημειώνει χαρακτηριστικά.

07:30 , Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου 2025

