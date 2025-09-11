Γεωργιάδης στον Realfm 97,8: Το μεγαλύτερο μέτρο που έχουμε πάρει για να σταματήσει το «φακελάκι» είναι η μείωση της λίστας αναμονής στα χειρουργεία

Για την κατάσταση στο ΕΣΥ, τα χειρουργεία αλλά και τις πολιτικές εξελίξεις μίλησε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης στον Νίκο Χατζηνικολάου και τον Αντώνη Δελλατόλα από τη συχνότητα του Realfm 97,8.

Σε ερώτηση ποιο είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα στο ΕΣΥ αυτή τη στιγμή ο Άδωνις Γεωργιάδης ανέφερε ότι «το υπ’ αριθμόν ένα πρόβλημα είναι η έλλειψη προσωπικού. Δεν βρίσκουμε εύκολα προσωπικό. Αυτό σε ένα κάποιο βαθμό έχει να κάνει και με την επιτυχία της χώρας. Να φέρω ένα παράδειγμα. Στην Αίγινα που έγινε το περιστατικό με το ασθενοφόρο εμείς προσπαθούμε να βρούμε δύο επιπλέον οδηγούς. Δεν έχουμε βρει. Και τι έχουμε κάνει; Προσκλήσεις όλων των ειδών. Γιατί όμως δεν βρίσκουμε πια οδηγό ασθενοφόρου στην Αίγινα; Πριν από 10 χρόνια, κάθισα και τα βρήκα, όταν έκανα ένα αίτημα για να βρω οδηγό ασθενοφόρου στην Αίγινα είχα 100 αιτήσεις. Τώρα δεν έχω καμία. Για ποιο λόγο; Διότι πριν από 10 χρόνια στην Αίγινα ήταν όλοι άνεργοι. Τώρα στην Αίγινα έχουν τόσο τουρισμό που κανείς δεν ενδιαφέρεται να πάει να δουλέψει στο κέντρο Υγείας. Είναι ένα πραγματικό πρόβλημα που είναι συνέπεια της επιτυχίας της χώρας, όχι συνέπεια της αποτυχίας».

Για τον διευθυντή Καρδιοχειρουργικής Κλινικής που συνελήφθη για «φακελάκι» ο υπουργός Υγείας τόνισε ότι «σημειώστε ότι από ό,τι μαθαίνω έχουν πάει πολλοί ασθενείς και έχουν καταγγείλει τον συγκεκριμένο γιατρό. Λοιπόν εγώ έχω φτιάξει πλατφόρμα. Δεχόμαστε καταγγελίες. Όποτε γίνεται καταγγελία, παρεμβαίνω πολλές φορές και ο ίδιος. Κάνουμε ασταμάτητα ΕΔΕ και το μεγαλύτερο μέτρο που έχουμε πάρει (…) για να σταματήσει το φακελάκι είναι ότι έχουμε καταφέρει να μειώσουμε πάρα πολύ τις λίστες αναμονής».

Και συνέχισε: «Όταν ήρθα στο υπουργείο Υγείας τον Ιανουάριο του 2024 και ανακοινώσαμε τη λίστα, είχαμε αναμονές για ψυχρά χειρουργεία άνω των 4 μηνών 88.000. Τώρα είμαστε στις 30.000. Άρα είμαστε κάτω από το 50%. Και είχαμε αναμονές σε χρόνο από το 2017 και τώρα το πιο παλιό μας περιστατικό είναι το 2024. Άρα έχουμε μειώσει τα 7 χρόνια σε 1,5 και τον αριθμό από 88.000 σε 30.000. Όπως και να το μετρήσεις με συμπαθείς δεν με συμπαθείς με συγχωρείτε είναι πολύ μεγάλη βελτίωση».

«Και αν καταφέρουμε με τα απογευματινά χειρουργεία που κάνουμε πλέον ασταμάτητα να το μειώσουμε μέχρι τον Ιούνιο του ’26 που τελειώνει αυτή η δράση, κάτω από τις 20.000 που είναι ο πραγματικός μου στόχος και την αναμονή κοντά στο εξάμηνο θα είμαστε πια από τους καλύτερους στην Ευρώπη. Εκεί δεν θα έχει νόημα να πας να δώσεις φακελάκι. (…) Το λέω στον κόσμο: Μην σας κοροϊδεύουν. Δεν υπάρχει πλέον η καθυστέρηση που υπήρχε για χειρουργείο. Δεν χρειάζεται να πας να δώσεις στον γιατρό», σημείωσε ο Άδωνις Γεωργιάδης.

Για τα μέτρα που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός από την ΔΕΘ ο υπουργός Υγείας εκτίμησε ότι «τα μέτρα θα αρχίσουν να φαίνονται σε όλους τους μισθωτούς από τον Ιανουάριο του ’26. Τότε θα καταλάβει ο κάθε μισθωτός ποια είναι η επίπτωση στη ζωή του από τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού προχθές στην ΔΕΘ».

«Είναι σοβαρά μέτρα εγώ τα θεωρώ πολύ σωστά, (…) τα θεωρώ και σωστά ως αρχιτεκτονική ως δομή. Νομίζω ότι θα έχουν αρκετά μεγάλη επίπτωση τους επόμενους μήνες και ο κόσμος θα δει πολύ μεγάλη διαφορά», είπε ο Άδωνις Γεωργιάδης.

«Απέχουμε από τις εθνικές εκλογές δύο χρόνια. Το να κυνηγάμε από πίσω μας την ουρά σε κάθε δημοσκόπηση εμένα προσωπικά δεν με βρίσκει σύμφωνο. Η πολιτική μας θα κριθεί συνολικά στο τέλος με βάση το τι έχουμε κάνει», υπογράμμισε ο υπουργός Υγείας.

«Ας αφήσουμε τον χρόνο να περάσει. Θα έρθει η ώρα των εθνικών εκλογών. Εκεί αναγκαστικά θα υπάρξει συσπείρωση γιατί ο κόσμος πρέπει να μπει στην κάλπη και να ψηφίσει κάποιον. Προσωπικά δεν πιστεύω ότι στον τρελό κόσμο που ζούμε παγκοσμίως τελικά ο ελληνικός λαός θα επιλέξει να μπει και η Ελλάδα στις χώρες που έχουν πολιτικό χάος. Γιατί το πολιτικό χάος το έχουμε πληρώσει στο παρελθόν ακριβά και δεν πιστεύω ότι κανείς θέλει να το ξαναζήσουμε», σημείωσε ο Άδωνις Γεωργιάδης.

Για τα σενάρια επιστροφής του Αντώνη Σαμαρά στην ΝΔ ο υπουργός Υγείας σχολίασε: «Ως αντιπρόεδρος της ΝΔ και ως βουλευτής της ΝΔ είμαι πολύ υπέρ της ενότητας. Εμείς τιμούμε όλους τους πρώην αρχηγούς μας. Τιμούμε όλους τους πρώην προέδρους μας και όλους τους πρώην πρωθυπουργούς μας. Το ότι μπορεί κάποια στιγμή να τσακωθούμε με κάποιον (…) και στις οικογένειες συμβαίνουν αυτά. Δεν χάλασε ο κόσμος. Συμβαίνει και σε μία οικογένεια που είναι πολύ αγαπημένη κάποιος κάποια στιγμή να τσακωθεί με κάποιον άλλον και μετά να τα ξαναβρούν. Η ενότητα της παρατάξεως της ΝΔ είναι κρίσιμη παράμετρος για την ευημερία της χώρας».

Ερωτηθείς για το ενδεχόμενο δημιουργίας νέου κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα ο Άδωνις Γεωργιάδης ανέφερε ότι «πραγματικά θέλω να το κάνει και το εύχομαι γιατί ο κύριος Τσίπρας έχει ένα ενδιαφέρον ως πολιτικός αντίπαλος και εγώ τον αναγνωρίζω ως πολιτικό μου αντίπαλο και δεν τον υποτιμώ καθόλου. Και μου αρέσει το ενδιαφέρον στην πολιτική».