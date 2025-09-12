Ανατροπή με το «μπλόκο» στα Airbnb: Σε ποιες περιοχές δεν θα επεκταθεί τελικά η απαγόρευση για νέες άδειες

Ανατροπή με το νέο «μπλόκο» στις βραχυχρόνιες μισθώσεις τύπου Airbnb και εκτός των ορίων περιοχών της Αθήνας.

Της Κατερίνας Φεσσά

Παρόλο που το τελευταίο διάστημα είχε κυκλοφορήσει το σενάριο περί επέκτασης της απαγόρευσης για νέα Airbnb σε περιοχές της Θεσσαλονίκης, των Χανίων, της Σαντορίνης, της Πάρου και της Χαλκιδικής, τελικά κάτι τέτοιο φαίνεται πως δεν ισχύει. Όπως ξεκαθαρίζει ο εκπρόσωπος Τύπου του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Όμηρος Τσάπαλος μιλώντας στο enikonomia.gr «η αναστολή δημιουργίας νέων Airbnb επεκτείνεται για το 2026 στο πρώτο, στο δεύτερο και στο τρίτο δημοτικό διαμέρισμα της Αθήνας. Το μέτρο αυτό δεν θα εφαρμοστεί σε καμία άλλη περιοχή».

Τα 3 δημοτικά διαμερίσματα της Αθήνας

Υπενθυμίζεται πως τα τρία δημοτικά διαμερίσματα της Αθήνας όπου απαγορεύονται οι νέες άδειες μισθώσεων τύπου Airbnb είναι τα παρακάτω.

Πρώτο δημοτικό διαμέρισμα: Σε αυτό ανήκουν το Σύνταγμα, η Ομόνοια, η Πλάκα, το Κολωνάκι, το Κουκάκι, τα Ιλίσια, η Νεάπολη, τα Εξάρχεια και το Μοναστηράκι.

Airbnb: Τι θα γινόταν εάν εφαρμοζόταν το νέο μπλόκο και σε περιοχές εκτός Αθηνών

Για τις συνέπειες που θα είχε στη στέγαση σε περίπτωση που εφαρμοζόταν το νέο μπλόκο σε Airbnb και σε περιοχές εκτός Αθηνών μιλούν άνθρωποι της αγοράς στο enikonomia.gr.

«Αρχικά θα σήμαινε μια βίαιη ανακοπή μιας αγοράς που αναπτύσσεται συνεχώς και συνεισφέρει στην εθνική οικονομία. Tο δεύτερο είναι ότι αναπτύσσονται άλλες περιοχές περιφερειακά των περιοχών που έχουν περιορισμούς για νέες άδειες μισθώσεων τύπου Airbnb.

Θα σας φέρω ως παράδειγμα τη Νέα Υόρκη που αυτή την εβδομάδα συμπληρώνει 2 χρόνια με περιορισμούς για νέες άδειες μισθώσεων τύπου Airbnb. Τα στοιχεία έχουν δείξει πως οι περιορισμοί αυτοί δεν αποδίδουν ούτε στο ελάχιστο. Δηλαδή δεν αυξάνονται ούτε οι διαθέσιμες κατοικίες αλλά ούτε και οι τιμές στα ενοίκια μειώνονται. Ακόμη και στην Αθήνα που υπάρχουν εδώ και 1 χρόνο τέτοιου είδους περιορισμοί σε κάποιες περιοχές, οι τιμές στα ενοίκια σπιτιών δεν έχουν πέσει» τονίζει χαρακτηριστικά ο διευθυντής του Συνδέσμου Εταιρειών Βραχυχρόνιας Μίσθωσης Ακινήτων (Stama Greece), Στάθης Καρόπουλος μιλώντας στο enikonomia.gr.

«Με άλλα λόγια εάν εφαρμοζόταν ένα τέτοιο μέτρο, τότε οι επιπτώσεις στη στέγαση θα ήταν οι εξής: ανακοπή στην αγορά, καμία αύξηση για διαθεσιμότητα ακινήτων αλλά ούτε και πτώση στις τιμές ενοικίων των ακινήτων» συμπληρώνει.

«Εάν υλοποιούνταν το μέτρο, αυτό δεν θα συνέβαλε στο παραμικρό στο να μειωθούν οι τιμές στα ενοίκια ή να αυξηθεί η προσφορά ακινήτων. Ωστόσο αυτό θα προκαλούσε ζημιά στον τουρισμό αλλά και θα ματαιώνονταν μια σειρά από πολύ σοβαρές επενδύσεις» δηλώνει σχετικά ο πρόεδρος της ΠΟΜΙΔΑ, Στράτος Παραδιάς.

Αναφέρει ενδεικτικά πως «εάν εφαρμοζόταν το νέο μπλόκο Airbnb στη Σαντορίνη, τότε τον χειμώνα δεν θα υπήρχε κανένα στεγαστικό πρόβλημα και αυτό επειδή δεν υπάρχουν φοιτητές να αναζητούν στέγη στο νησί. Δεν θα ίσχυε το ίδιο όμως για τα Χανιά διότι υπάρχουν ακόμα φοιτητές».

Τι αλλάζει από την 1η Οκτωβρίου

Νέοι κανόνες για τα ακίνητα που μισθώνονται με καθεστώς βραχυχρόνιας μίσθωσης θα εφαρμοστούν από την 1η Οκτωβρίου του 2025. Αναλυτικά τα σπίτια αυτά θα πρέπει: