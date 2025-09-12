Όλοι για τη «μάχη» Ελλάδας – Τουρκίας: «Βούλιαξε» από Έλληνες φιλάθλους το αεροδρόμιο «Μακεδονία» – Δείτε βίντεο

Εκατοντάδες Έλληνες έχουν κατακλύσει το αεροδρόμιο Μακεδονία, στη Θεσσαλονίκη όπου στις 08.00 αναχωρεί πτήση – τσάρτερ με προορισμό την Ρίγα της Λετονίας. Σήμερα είναι η μεγάλη ημέρα για το ελληνικό μπάσκετ και για την Εθνική Ελλάδος.

Στις 21.00 αντιμετωπίζει την Τουρκία για τα ημιτελικά του Eurobasket και στο πλευρό της αναμένεται να έχει τουλάχιστον 1.500 φιλάθλους.

Το «Μακεδονία» κατακλύστηκε από μικρούς και μεγάλους, ανθρώπους που έχουν ταξιδέψει από διάφορες περιοχές της χώρας, ενώ η ζήτηση ήταν τόσο έκδηλη που μέσα σε λίγες ώρες εξαφανίστηκαν 400 «μαγικά χαρτάκια».

Είναι χαρακτηριστικό ότι το τσάρτερ γέμισε σε λιγότερο από μισή ημέρα και επειδή δεν ναυλώθηκε άλλο, οι Θεσσαλονικείς κατευθύνθηκαν προς την Αθήνα για να επιβιβαστούν σε τσάρτερ από το «Ελευθέριος Βενιζέλος».

Μάλιστα εκτιμάται ότι σε περίπτωση πρόκρισης της Εθνικής μας ομάδας, θα ναυλωθεί ακόμη ένα αεροπλάνο την Κυριακή.