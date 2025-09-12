e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ποιοι πάνε στα ΑΤΜ σήμερα

Enikos Newsroom

οικονομία

ΑΤΜ

To χρηματικό ποσό των 65.885.000 ευρώ θα έχει κατατεθεί συνολικά στους τραπεζικούς λογαριασμούς 65.951 δικαιούχων σήμερα Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου 2025,  με τις πληρωμές να έχουν αρχίσει από τη Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σε ανακοίνωσή του, από τον e-ΕΦΚΑ, από 8-12 Σεπτεμβρίου, θα καταβληθούν 18.000.000 ευρώ σε 950 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.

Από τη ΔΥΠΑ θα καταβληθούν:

  • 25.000.000 ευρώ σε 41.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα,
  • 2.000.000 ευρώ σε 3.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας,
  • 19.000.000 ευρώ σε 18.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης,
  • 1.800.000 ευρώ σε 3.000 δικαιούχους προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα και
  • 85.000 ευρώ σε 1 δικαιούχο του προγράμματος «Σπίτι μου».

