Βρετανία: Ανακοίνωσε σύμβαση 400 εκατ. λιρών με την Google Cloud πριν την επίσκεψη του Τραμπ

Enikos Newsroom

διεθνή

ΒΡΕΤΑΝΙΑ ΓΚΟΥΓΚΛ

Η κυβέρνηση της Βρετανίας ανακοίνωσε την Πέμπτη (11/9) τη σύναψη κρατικής σύμβασης αξίας 400 εκατομμυρίων λιρών (462 εκατ. ευρώ) με την Google Cloud, στο πλαίσιο έργου για την ανταλλαγή διαβαθμισμένων πληροφοριών με τις ΗΠΑ, μερικές ημέρες προτού κάνει επίσημη επίσκεψη στη χώρα ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

Η επένδυση σε άυλες υπηρεσίες πληροφορικής του αμερικανικού κολοσσού «θα αυξήσει τις ασφαλείς επικοινωνιακές συνδέσεις του Ηνωμένου Βασιλείου και των ΗΠΑ, επιπλέον της εκτενούς εταιρικής σχέσης στα πεδία των πληροφοριών και της ασφάλειας» που υπάρχει ήδη, σύμφωνα με ανακοίνωση Τύπου του βρετανικού υπουργείου Άμυνας.

Οι βρετανικές υπηρεσίες πληροφοριών και το υπουργείο Άμυνας θα μπορούν στο πλαίσιο αυτό να χρησιμοποιούν «τις τελευταίες τεχνολογίες που έχουν αναπτυχθεί από την Google Cloud, ιδίως στην τεχνητή νοημοσύνη, στην ανάλυση δεδομένων και στην κυβερνοασφάλεια», συνεχίζει το κείμενο.

Το Λονδίνο πρόσθεσε ότι η χρήση αυτής της ασφαλούς τεχνολογίας «εγγυάται ότι κρίσιμα δεδομένα του υπουργείου Άμυνας» θα παραμείνουν «υπό τον άμεσο έλεγχο του Ηνωμένου Βασιλείου».

Η ανακοίνωση αυτή δημοσιοποιήθηκε ενώ δεν απομένει ούτε μια εβδομάδα προτού επισκεφθεί τη Βρετανία ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τραμπ (17η-18η Σεπτεμβρίου). Αναμένεται να τον συνοδεύουν επικεφαλής μεγάλων αμερικανικών εταιρειών των κλάδων της τεχνολογίας και των ψηφιακών υπηρεσιών, σύμφωνα με τον βρετανικό Τύπο.

Θα πρόκειται για τη δεύτερη επίσημη επίσκεψη στη χώρα του ενοίκου του Λευκού Οίκου, μαζί με τη σύζυγό του Μελάνια. Κανένας άλλος πρόεδρος των ΗΠΑ δεν έχει κάνει δυο επίσημες επισκέψεις στη χώρα.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Μόνο το 1% με μάτια γερακιού μπορεί να εντοπίσει σε αυτό το τεστ IQ το 00, το 04 και το 44 μέσα σε 9 δευτερόλεπτα

Το φρούτο-φρουρός του αυτοκράτορα Gia Long που μπορεί να ενισχύσει το ανοσοποιητικό και να προστατεύσει το ήπαρ

Επίδομα παιδιού: Πότε θα καταβληθεί η 4η δόση – Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν οι δικαιούχοι – Αναλυτικά παραδείγματα

Αυξημένες κατά 18,5% οι ρυθμίσεις μέσω του εξωδικαστικού μηχανισμού τον Αύγουστο

Όλα όσα ανακοίνωσε η Apple: iPhone 17 Air, AirPods Pro 3, Apple Watch Series 11 και άλλα

Κουίζ: Πόσο καλός είσαι στην ελληνική μυθολογία; Δοκίμασε τις γνώσεις σου και κάνε το 3 στα 3
περισσότερα
06:45 , Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου 2025

Η Κίνα ανακοινώνει πως το νεότερο αεροπλανοφόρο της διέσχισε το στενό της Ταϊβάν για δοκιμές

Η Κίνα ανακοίνωσε την Παρασκευή (12/9) ότι το νεότερο αεροπλανοφόρο της, το Φουτζιάν, διέσχισε...
05:00 , Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου 2025

Νίγηρας: Δεκάδες στρατιώτες νεκροί σε επιθέσεις αποδιδόμενες σε τζιχαντιστές στα δυτικά

Επιθέσεις αποδιδόμενες σε τζιχαντιστές διαπράχτηκαν την Τετάρτη (10/9) σε δυτικό τομέα του Νίγ...
04:30 , Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου 2025

Ρωσία: Κατάρριψη επτά ουκρανικών drones που κατευθύνονταν προς τη Μόσχα

Ρωσικές αντιαεροπορικές μονάδες κατέστρεψαν ή κατέρριψαν επτά ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκά...
04:00 , Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου 2025

ΗΠΑ: Ο Τραμπ εκφράζει «κατάπληξη» για την καταδίκη του ακροδεξιού πρώην προέδρου Μπολσονάρου – «Είναι καλός άνθρωπος»

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε «πολλή κατάπληξη» για την καταδίκη την Πέμπτη (1...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος