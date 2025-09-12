ΗΠΑ: Η Γερουσία ψηφίζει τη Δευτέρα για τον διορισμό του Στίβεν Μίραν στη Fed

Τη Δευτέρα (15/11) αναμένεται να πραγματοποιηθεί η κρίσιμη ψηφοφορία στη Γερουσία των ΗΠΑ για την επικύρωση του διορισμού του οικονομικού συμβούλου του Ντόναλντ Τραμπ, Στίβεν Μίραν, στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδιακής Τράπεζας (Fed), σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα.

The Senate Banking Cmte. approved the nomination of Stephen Miran to the Federal Reserve Board of Governors, 13-11. Before the vote, @SenWarren: “We should not be voting today on Dr. Miran’s nomination…President Trump is trying to seize personal control of the Fed…” pic.twitter.com/27l1dr6ScB — CSPAN (@cspan) September 10, 2025

Ο χρόνος της ψηφοφορίας έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς το διήμερο συνέδριο νομισματικής πολιτικής της Fed ξεκινά την Τρίτη και ολοκληρώνεται την Τετάρτη με την ψηφοφορία για τα επιτόκια. Αν η επικύρωση προχωρήσει εγκαίρως, ο Μίραν θα μπορέσει να συμμετάσχει άμεσα στη λήψη αποφάσεων για τη νομισματική πολιτική των ΗΠΑ.

Πηγή: Reuters