J2US: Οι μεγάλοι νικητές του σόου, η συγκίνηση Κοκλώνη και η αναφορά του στη Δέσποινα Βανδή – «Μέσα μου έχω στεναχωρηθεί πολύ»

Η αυλαία του έβδομου κύκλου του J2US έπεσε τα ξημερώματα του Σαββάτου με έναν φαντασμαγορικό τελικό γεμάτο μουσική και έντονες συγκινήσεις. Την πρώτη θέση και την προτίμηση του τηλεοπτικού κοινού κέρδισαν η Μαίρη Αργυριάδου και ο Stan, οι οποίοι ξέσπασαν σε πανηγυρισμούς και δεν έκρυψαν τη συγκίνησή τους αμέσως μετά την ανακοίνωση του αποτελέσματος.

Οι δηλώσεις των νικητών

Στην τελική ευθεία του σόου είχαν φτάσει τρία ζευγάρια με εξαιρετική πορεία και χημεία κατά τη διάρκεια της σεζόν: εκτός από τους μεγάλους νικητές, τη νίκη διεκδίκησαν η Αγγελική Ηλιάδη με τον Μιχάλη Ιατρόπουλο, καθώς και ο Δημήτρης Σκουλός με τη Φαίη Θεοχάρη, δίνοντας μια σκληρή αλλά γεμάτη κέφι μάχη πάνω στη σκηνή μέχρι το τελευταίο λεπτό.

«Μας αγκάλιασες από την πρώτη στιγμή και τέτοια χαρά είχα πολύ καιρό να ζήσω», είπε η Μαίρη Αργυριάδου για το κοινό. Από την πλευρά του, ο Stan δήλωσε: «Ήταν ένα υπέροχο πάρτι, θέλω να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ σε όλη την επιτροπή για τα σχόλια και την αγάπη που μας έδωσε και ένα τεράστιο ευχαριστώ στα παιδιά της παραγωγής».

Το απόλυτο highlight του μεγάλου τελικού του «J2US» σημειώθηκε λίγο πριν από το φινάλε, με τον Νίκο Κοκλώνη να κλέβει τις εντυπώσεις. Ο γνωστός παρουσιαστής άφησε για λίγο το μικρόφωνο του οικοδεσπότη, ανέβηκε στη σκηνή και χάρισε στο κοινό μια άκρως απολαυστική performance. Με περίσσιο κέφι και εκρηκτική ενέργεια, μετέτρεψε το πλατό σε μια μεγάλη γιορτή, εισπράττοντας το θερμό χειροκρότημα από φιναλίστ, κριτές και τηλεθεατές, ακριβώς πριν από την κρίσιμη ώρα των αποτελεσμάτων.

Ο παρουσιαστής του λαμπερού σόου έκλεισε και φέτος τον κύκλο του «J2US» εμφανώς συγκινημένος, ευχαριστώντας όλους τους συνεργάτες που βρέθηκαν στο πλευρό του καθ’ όλη τη διάρκεια της σεζόν, ενώ στο φινάλε ευχήθηκε στο τηλεοπτικό κοινό ένα όμορφο και ξέγνοιαστο καλοκαίρι.

Τι είπε για το μέλλον του J2US

«Το OPEN για εμένα είναι πάρα πολλά πράγματα, γιατί όλα ξεκίνησαν εδώ και πριν από το J2US», είπε ο παρουσιαστής και συνέχισε: «Είμαι χαρούμενος που το Just έγινε ξανά, χάρη στη διοίκηση του OPEN και τον Ιβάν Σαββίδη, αλλιώς δεν θα γινόταν και τους ευχαριστώ», ανέφερε ο Νίκος Κοκλώνης, μιλώντας στην κάμερα της εκπομπής “Ραντεβού το ΣΚ”

Ο Νίκος Κοκλώνης αναφέρθηκε και στη σταθερά του που είναι η κριτική επιτροπή: «Δεν μπορώ να αλλάζω στις συνεργασίες μου τα πρόσωπα που αγαπώ, αν και κάποιες φορές πρέπει. Ακόμα και τη Δέσποινα Βανδή που δεν ήρθε στο J2US, εγώ μέσα μου έχω στεναχωρηθεί, άσχετα αν όντως θέλαμε μια αλλαγή γιατί είχε κουράσει σε κάποιο βαθμό αυτή η σύνθεση». «Ένας από τους λόγους που δεν έγινε το J2US στον Alpha ήταν ότι μου είπαν “θα αλλάξεις κριτική επιτροπή”. Εγώ είχα τη δύναμη τουλάχιστον ως παραγωγός να πω δεν το κάνω», αποκάλυψε.

Για το μέλλον του J2US, απάντησε: «Σίγουρα θα παίξει ξανά το Just, δεν ξέρω αν θα γίνει τον Σεπτέμβριο».

Για τη νίκη της Μαίρης Αργυριάδου τόνισε: «Ποτέ δεν πίστευα ότι θα κερδίσει. Ήταν να έρθει να συμμετέχει και στα προηγούμενα . Να που τελικά όλα γίνονται».