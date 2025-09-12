Μαζωνάκης: Στα δικαστήρια ο τραγουδιστής – Κατέθεσε μήνυση κατά της οικογένειάς του

Στα δικαστήρια βρέθηκε ο Γιώργος Μαζωνάκης, λίγα λεπτά πριν από τις 12 το μεσημέρι της Παρασκευής (12/9), συνοδευόμενος από τον δικηγόρο του, Γιώργο Μερκουλίδη.

Ο τραγουδιστής υπέβαλε μήνυση εναντίον συγγενικών του προσώπων, λίγες εβδομάδες μετά τον εγκλεισμό του στο Δρομοκαΐτειο.

Δείτε φωτογραφίες από τα δικαστήρια:

Όπως ενημέρωσε ο Γιώργος Μερκουλίδης, μιλώντας στην εκπομπή «Καλοκαίρι Παρέα» ο Γιώργος Μαζωνάκης μηνύει όλα τα μέλη της οικογένειάς του καθώς και μια οικογενειακή φίλη. «Δεν θα στραφούμε εναντίον των γιατρών, παρόλο που έχουν γίνει διάφορα θέματα. Η μήνυση που κατατίθεται σήμερα έχει να κάνει με ψευδή κατάθεση και συκοφαντική δυσφήμιση. Θα ακολουθήσουν και άλλες μηνύσεις για άλλου είδους αδικήματα, καθώς επίσης και αγωγές», πρόσθεσε.