Μαζωνάκης: Στα δικαστήρια ο τραγουδιστής – Κατέθεσε μήνυση κατά της οικογένειάς του

Enikos Newsroom

lifestyle

Γιώργος Μαζωνάκης

Στα δικαστήρια βρέθηκε ο Γιώργος Μαζωνάκης, λίγα λεπτά πριν από τις 12 το μεσημέρι της Παρασκευής (12/9), συνοδευόμενος από τον δικηγόρο του, Γιώργο Μερκουλίδη.

Ο τραγουδιστής υπέβαλε μήνυση εναντίον συγγενικών του προσώπων, λίγες εβδομάδες μετά τον εγκλεισμό του στο Δρομοκαΐτειο.

Δείτε φωτογραφίες από τα δικαστήρια:

Όπως ενημέρωσε ο Γιώργος Μερκουλίδης, μιλώντας στην εκπομπή «Καλοκαίρι Παρέα» ο Γιώργος Μαζωνάκης μηνύει όλα τα μέλη της οικογένειάς του καθώς και μια οικογενειακή φίλη. «Δεν θα στραφούμε εναντίον των γιατρών, παρόλο που έχουν γίνει διάφορα θέματα. Η μήνυση που κατατίθεται σήμερα έχει να κάνει με ψευδή κατάθεση και συκοφαντική δυσφήμιση. Θα ακολουθήσουν και άλλες μηνύσεις για άλλου είδους αδικήματα, καθώς επίσης και αγωγές», πρόσθεσε.

«Βρίσκεται σε πάρα πολύ δύσκολη θέση»

Επιπλέον, ο κ. Μερκουλίδης είπε ότι: «Είναι τραγικό, είναι το χειρότερο πράγμα που μπορεί να συμβεί σε άνθρωπο. Ο Γιώργος βρίσκεται σε πάρα πολύ δύσκολη θέση, αλλά πρέπει πάνω από όλα να προασπίσει την προσωπικότητά του, την επαγγελματική του υπόσταση και την φυσική του υπόσταση. Διαφορετικά είδατε ότι σε ελάχιστο χρόνο τον τύλιξαν σε μία κόλλα χαρτί και κινδύνεψαν όλα αυτά. Είναι το ελάχιστο απέναντι στην υπόστασή του και στον σεβασμό προς τον εαυτό του».

«Είναι στεναχωρημένος, πικραμένος, αγανακτισμένος. Όλο αυτό που κάνει είναι πολύ δύσκολο και ψυχοφθόρο, αλλά δυστυχώς είναι μονόδρομος γι’ αυτόν και αναγκάζεται να προβεί σε αυτή την μήνυση που θα προχωρήσουμε σε λίγο», κατέληξε ο δικηγόρος του Γιώργου Μαζωνάκη.

 

13:21 , Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου 2025

