Ένα σπάνιο γιγάντιο ψάρι ξεβράστηκε σε ακτή και άφησε άφωνους τους ντόπιους – «Ήταν τόσο περίεργο και όμορφο»

Ένα σπάνιο και εντυπωσιακό θαλάσσιο πλάσμα προκάλεσε εντύπωση σε λουόμενους μιας παραλίας της Καλιφόρνια, όταν ξεβράστηκε στην ακτή και άφησε τους ντόπιους άφωνους μπροστά στο εξάμετρο σώμα του.

Το εξαιρετικά σπάνιο ψάρι, γνωστό ως hoodwinker sunfish (ψάρι-ήλιος) ή Mola tecta, εντοπίστηκε στο Περιφερειακό Πάρκο Ντόραν στη Μπόντεγκα Μπέι, περιοχή γνωστή από την ταινία του Άλφρεντ Χίτσκοκ «Τα Πουλιά» του 1963.

Το θαλάσσιο πλάσμα είχε μήκος περίπου 1,8 μέτρα και πλάτος περίπου 90 εκατοστά.

Με το μικροσκοπικό στόμα του και την απουσία ορατής ουράς, το παράξενο ψάρι είναι τόσο ασυνήθιστο που οι επιστήμονες αναγνώρισαν το είδος μόλις το 2017.

Ασυνήθιστη εμφάνιση

Η θαλάσσια βιολόγος Marianne Nyegaard από τη Νέα Ζηλανδία, που περιέγραψε πρώτη φορά το είδος, επιβεβαίωσε στην East Bay Times ότι το θαλάσσιο πλάσμα, με την εξωγήινη μορφή, ήταν πράγματι ένα hoodwinker.

Η Nyegaard σημείωσε ότι η παρουσία του στη Βόρεια Καλιφόρνια αποτελεί έκπληξη. «Γνωρίζουμε ότι το Mola tecta εμφανίζεται στο Humboldt Current της Νότιας Αμερικής, έως και το Περού», είπε.

«Αλλά δεν περιμέναμε να διασχίσει τον θερμό ισημερινό – τουλάχιστον όχι συχνά. Αλλά σίγουρα το κάνουν – πιθανώς βυθιζόμενα βαθιά και κολυμπώντας κάτω από τα θερμότερα επιφανειακά νερά του ισημερινού».

Η ασυνήθιστη εμφάνιση αναφέρθηκε πρώτα από τον Stefan Kiesbye, μυθιστοριογράφο και καθηγητή Αγγλικών στο Sonoma State University. Όπως είπε, είχε βγει νωρίς το πρωί για να μαζέψει σκουπίδια την Κυριακή και εντόπισε το τεράστιο πλάσμα κοντά στην άκρη της παραλίας.

«Είναι λυπηρό που ξεβράστηκε στην ακτή», δήλωσε. «Αλλά ήταν τόσο τεράστιο, τόσο περίεργο και όμορφο. Είναι σαν να βρίσκεσαι ξαφνικά σε έναν άλλο πλανήτη».

Δεν μπόρεσε να επιστρέψει στο νερό

Ο Kiesbye παραδέχτηκε ότι ήταν «ακόμα εντυπωσιασμένος» ώρες μετά την ανακάλυψη, αρχικά πιστεύοντας ότι πρόκειται για νεκρό θαλάσσιο λιοντάρι. Αργότερα, αναζητώντας στο Google «μεγάλα παράξενα ψάρια εδώ γύρω», βρήκε αναφορές για ένα άλλο hoodwinker που είχε ξεβραστεί το 2019 στη Σάντα Μπάρμπαρα – πρώτη φορά που το είδος είχε εντοπιστεί βόρεια του ισημερινού.

Από τότε, αρκετά hoodwinkers έχουν ξεβραστεί από τη Νότια Καλιφόρνια έως το Όρεγκον και βόρεια έως την Αλάσκα, αφήνοντας τους επιστήμονες να προσπαθούν να κατανοήσουν την εξάπλωσή τους.

Σύμφωνα με τη Meda Freeman, εκπρόσωπο των Περιφερειακά Πάρκα της κομητείας Σονόμα, αρκετά hoodwinker παρατηρήθηκαν ανοιχτά της ακτής πριν ξεβραστεί αυτό το τελευταίο. Ένας φύλακας ανέφερε ότι ήταν μόνο το δεύτερο νεκρό ψάρι-ήλιος που είχε δει σε έξι χρόνια περιπολιών στην ακτή.

Η Nyegaard τόνισε ότι τέτοια φαινόμενα δεν είναι απαραίτητα ανησυχητικά. «Σε όλο τον κόσμο, τα sunfish μπορούν να “ξεβραστούν” – δηλαδή να βρεθούν στην ακτή και να μην μπορούν να επιστρέψουν στο νερό», εξήγησε. «Όσο μπορώ να κρίνω, δεν είναι απαραίτητα ένδειξη ανθρώπινης επιρροής».

Το hoodwinker, του οποίου το λατινικό όνομα tecta σημαίνει «κρυμμένο», πήρε το όνομά του επειδή οι επιστήμονες δυσκολεύονταν για χρόνια να καταλάβουν ότι πρόκειται για ξεχωριστό είδος.

