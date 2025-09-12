Αστυνομική επιχείρηση σε οικισμό στο Ζεφύρι – 8 συλλήψεις, κατασχέθηκαν ηχεία και οπλισμός

Enikos Newsroom

κοινωνία

Αστυνομική επιχείρηση σε οικισμό στο Ζεφύρι – 8 συλλήψεις, κατασχέθηκαν ηχεία και οπλισμός
ΦΩΤΟ αρχείου ΙΝΤΙΜΕ

Αστυνομική επιχείρηση σε οικισμό στο Ζεφύρι βρίσκεται σε εξέλιξη από το πρωί της Παρασκευής (12/9), με τις αρχές να έχουν προχωρήσει σε 8 συλλήψεις.

Η επιχείρηση της Διεύθυνσης Δίωξης Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αττικής πραγματοποιείται με στόχο την αποτροπή κάθε μορφής παράνομης δραστηριότητας.

Όπως έγινε γνωστό από την αστυνομία, μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, μέχρι στιγμής έχουν γίνει 8 συλλήψεις και έχουν κατασχεθεί 14 ηχεία μεγάλης ισχύος και οπλισμός. Όταν ολοκληρωθεί η επιχείρηση, η ΕΛ.ΑΣ. θα προχωρήσει σε αναλυτική ενημέρωση.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Απειλές κατά του υπουργού Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη στα social media – Μία σύλληψη μετά από μήνυση

Αυτή η συνήθεια μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο για αιμορροΐδες κατά 46%, υποστηρίζει νέα μελέτη

Ζαχαράκη για β’ φάση των αναπληρωτών: Προσπαθούμε να καλύψουμε νωρίτερα τα κενά στα σχολεία – Πότε θα γίνουν οι αιτήσεις

Airbnb: Ποιοι ιδιοκτήτες ακινήτων θα λάβουν «ραβασάκια» από την Εφορία – Οι έλεγχοι και τα πρόστιμα

Τι σημαίνει η φράση «από καιρού εις καιρόν» και από πού προέρχεται

Δοκιμές σε υπεραγώγιμα υλικά για το μεγαλύτερο στον κόσμο πρόγραμμα σύντηξης αποκαλύπτουν αξιόπιστο πρωτόκολλο μέτρησης
περισσότερα
13:28 , Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου 2025

Καιρός: Καλοκαίρι το Σαββατοκύριακο, γεύση φθινοπώρου την Δευτέρα – Η ανάρτηση Τσατραφύλλια

Καλοκαιρινό θα είναι το σκηνικό του καιρού το Σαββατοκύριακο στη χώρα μας, ενώ την Δευτέρα θα ...
13:11 , Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου 2025

Αττική: Καθημερινότητα οι σεξουαλικές παρενοχλήσεις στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς – «Με χούφτωνε σε γεμάτο βαγόνι», «ήρθε κοντά μου και χάιδευε τα γεννητικά του όργανα»

Σε καθημερινή βάση, γυναίκες όλων των ηλικιών, ανήλικες, μαθήτριες και μητέρες, παρενοχλούνται...
13:08 , Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου 2025

Κιλκίς: Τραγωδία με 25χρονο νεκρό σε τροχαίο με την μηχανή του

Τραγωδία με έναν 25χρονο μοτοσικλετιστή νεκρό σε τροχαίο, σημειώθηκε στις 9 το βράδυ της Πέμπτ...
12:42 , Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου 2025

Τρία σκάφη με μετανάστες εντοπίστηκαν ανοιχτά της Γαύδου

Τρία νέα σκάφη με μετανάστες εντοπίστηκαν σήμερα, Παρασκευή 12/9, ανοιχτά της Γαύδου. Σύμφωνα ...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος