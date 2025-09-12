Αστυνομική επιχείρηση σε οικισμό στο Ζεφύρι – 8 συλλήψεις, κατασχέθηκαν ηχεία και οπλισμός

Αστυνομική επιχείρηση σε οικισμό στο Ζεφύρι βρίσκεται σε εξέλιξη από το πρωί της Παρασκευής (12/9), με τις αρχές να έχουν προχωρήσει σε 8 συλλήψεις.

Η επιχείρηση της Διεύθυνσης Δίωξης Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αττικής πραγματοποιείται με στόχο την αποτροπή κάθε μορφής παράνομης δραστηριότητας.

Όπως έγινε γνωστό από την αστυνομία, μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, μέχρι στιγμής έχουν γίνει 8 συλλήψεις και έχουν κατασχεθεί 14 ηχεία μεγάλης ισχύος και οπλισμός. Όταν ολοκληρωθεί η επιχείρηση, η ΕΛ.ΑΣ. θα προχωρήσει σε αναλυτική ενημέρωση.