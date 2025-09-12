Τρία σκάφη με μετανάστες εντοπίστηκαν ανοιχτά της Γαύδου

Τρία νέα σκάφη με μετανάστες εντοπίστηκαν σήμερα, Παρασκευή 12/9, ανοιχτά της Γαύδου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του cretapost, σήμερα το πρωί ένα σκάφος έφτασε σε παραλία της Γαύδου και αποβιβάστηκαν 75 μετανάστες.

Λίγη ώρα αργότερα ανοιχτά του ακριτικού νησιού εντοπίστηκε μια βάρκα, στην οποία επέβαιναν περίπου 60 άτομα. Με τη συνοδεία της Frontex το σκάφος μεταφέρθηκε στο λιμάνι της Γαύδου.

Στο μεταξύ, νεότερες πληροφορίες αναφέρουν ότι οι αρχές εντόπισαν και τρίτο σκάφος ανοιχτά της Γαύδου.

Υπενθυμίζεται ότι χθες το βράδυ πλοίο της Frontex κατά τη διάρκεια της περιπολίας του εντόπισε ένα φουσκωτό σκάφος να πλέει ανοιχτά των Καλών Λιμένων. Άμεσα στήθηκε μεγάλη επιχείρηση για την διάσωση των μεταναστών υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης του Λιμενικού Σώματος.

Στο φουσκωτό σκάφος φαίνεται πως επέβαιναν πάνω από 20 μετανάστες, οι οποίοι είχαν ξεκινήσει το ταξίδι τους από την Λιβύη με προορισμό την Κρήτη.

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των αρχών για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των διακινητών.