Πολυάσχολη μητέρα που βελτίωσε το σώμα της χωρίς να πάει σε γυμναστήριο αποκαλύπτει: «Έτσι έχασα 20 κιλά σε 8 μήνες»

Για μια πολυάσχολη μητέρα, η απώλεια βάρους μπορεί να μοιάζει ακατόρθωτη. Όμως, η ιστορία μιας γυναίκας δείχνει ότι δεν χρειάζεται να έχετε χρόνο για γυμναστήριο ή ακριβό εξοπλισμό για να πετύχετε το στόχο σας. Σε 8 μήνες, αυτή η πολυάσχολη μητέρα έχασε 20 κιλά, αποδείχνοντας πως η πειθαρχία και οι σωστές επιλογές μπορούν να επιφέρουν εκπληκτικά αποτελέσματα.

Πολυάσχολη μητέρα αποκαλύπτει πώς έχασε 20 κιλά σε 8 μήνες

Η Yamini Agarwal, μητέρα και influencer, κατάφερε να βελτιώσει την φυσική της κατάσταση, χωρίς να πατήσει το πόδι της σε γυμναστήριο. Σε διάστημα οκτώ μηνών, έχασε 20 κιλά με απλές προπονήσεις στο σπίτι, ισορροπημένη διατροφή και επιμονή. Το ταξίδι της δεν έχει να κάνει με την τελειότητα ή τα ακριβά προγράμματα διατροφής και άσκησης, αλλά με την εστίαση σε ένα συγκεκριμένο στόχο καθημερινά.

Μια ρεαλιστική και φυσική αρχή

Η Yamini, όπως οι περισσότερες μαμάδες, ήταν εξαιρετικά απασχολημένη. Οι απαιτήσεις της εργασίας, οι δουλειές του σπιτιού και οι υποχρεώσεις της ως γονέας, την κρατούσαν απασχολημένη και έτσι δεν ήταν δυνατό να πάει στο γυμναστήριο. Όμως, δεν δίσταζε να κάνει το πρώτο βήμα. Αντί να περιμένει την τέλεια στιγμή ή μέρος, ξεκίνησε από εκεί που βρισκόταν, χρησιμοποιώντας τον εξοπλισμό και τον χώρο που ήταν διαθέσιμος στο σπίτι της. Στόχος της ήταν να γίνει πιο δυνατή, πιο υγιής και με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση.

Βασικό πρόγραμμα προπόνησης

Η γυναίκα έφτιαξε ένα καθημερινό πρόγραμμα γυμναστικής, το οποίο υποδιαιρούνταν σε προπόνηση ενδυνάμωσης και αερόβια άσκηση. Προπονούνταν έξι ημέρες την εβδομάδα και ξεκουραζόταν την έβδομη ημέρα (Κυριακή). Το πρόγραμμα γυμναστικής της περιελάμβανε:

Δευτέρα : Κάτω μέρος σώματος – καθίσματα, προβολές, ώθηση ισχίου

: Κάτω μέρος σώματος – καθίσματα, προβολές, ώθηση ισχίου Τρίτη : Κορμός – κοιλιακοί, σανίδες, Russian twists

: Κορμός – κοιλιακοί, σανίδες, Russian twists Τετάρτη : Χέρια – τόνωση και ενδυνάμωση

: Χέρια – τόνωση και ενδυνάμωση Πέμπτη : Πλάτη και ώμοι – βασική προπόνηση ενδυνάμωσης

: Πλάτη και ώμοι – βασική προπόνηση ενδυνάμωσης Παρασκευή και Σάββατο : Καρδιοαναπνευστική άσκηση με HIIT (Υψηλής Έντασης Διαλειμματική Προπόνηση)

: Καρδιοαναπνευστική άσκηση με HIIT (Υψηλής Έντασης Διαλειμματική Προπόνηση) Κυριακή: Ξεκούραση

Κάθε συνεδρία άσκησης διαρκούσε περίπου 40 λεπτά, συμπεριλαμβανομένων ασκήσεων προθέρμανσης και χαλάρωσης. Η Yamini ασκούνταν με ελάχιστο εξοπλισμό, όπως ζώνες αντίστασης και ένα σετ βαράκια. Μάλιστα, ηχογραφούσε τον εαυτό της να ασκείται ώστε να μπορεί να ελέγχει την φυσική της κατάσταση, κάτι που της επέτρεψε να σημειώσει πρόοδο, χωρίς προσωπικό γυμναστή, όπως αποκάλυψε η ίδια σε ανάρτησή της στο Instagram.

Η πειθαρχία είναι το κλειδί

Ένας από τους κύριους λόγους για τους οποίους η γυναίκα πέτυχε ήταν ότι επικεντρώθηκε στην πειθαρχία. Δεν βασιζόταν στο κίνητρο, το οποίο είναι ασταθές. Αντίθετα, ενσωμάτωσε τις ασκήσεις της στην καθημερινή της ρουτίνα. Ακόμα και όταν ξυπνούσε κουρασμένη ή αδύναμη, υπενθύμιζε στον εαυτό της τι ήθελε και απλώς επέμενε. Η επιμονή της ήταν ένας κυρίαρχος λόγος για την επιτυχία της.

Είχε επίσης ρεαλιστικές προσδοκίες. Αντί να θέλει άμεσα αποτελέσματα, ήταν υπομονετική και ενδιαφερόταν για σταδιακή βελτίωση. Αυτό την βοήθησε να παραμείνει συνεπής και να αποφύγει την επαγγελματική εξουθένωση.

Συνήθειες υγιεινού τρόπου ζωής

Η Yamini εξισορρόπησε την άσκηση με σωστή και ισορροπημένη διατροφή. Δεν ακολούθησε εξαντλητικές δίαιτες, αλλά επικεντρώθηκε σε τροφές ολικής αλέσεως, έλεγχο μερίδων και συχνά γεύματα.

Η επαρκής πρόσληψη νερού, η αποφυγή του πρόχειρου φαγητού και η προσοχή στις επιλογές της, την βοήθησαν να δημιουργήσει ένα έλλειμμα θερμίδων. Ακολούθησε μια ευέλικτη και ισορροπημένη διατροφή που της έδινε την απαραίτητη ενέργεια για άσκηση χωρίς να διαταράσσει την απώλεια λίπους.

Η σημασία της ξεκούρασης

Η πολυάσχολη μητέρα άκουγε το σώμα της. Όταν ήταν κουρασμένη, ξεκουραζόταν. Κατάλαβε ότι η ανάρρωση είναι εξίσου σημαντική με την προπόνηση. Αυτό της επέτρεψε να αποφεύγει τους τραυματισμούς και να είναι συνεπής κατά τη διάρκεια των οκτώ μηνών. Η ιστορία της αποτελεί απόδειξη ότι η γυμναστική δεν χρειάζεται να είναι τρομακτική. Απλώς πρέπει να ξεκινήσετε, να παραμείνετε συνεπείς και να πιστέψετε στη διαδικασία.

Γιατί είναι σημαντική η προπόνηση ενδυνάμωσης και η καρδιοαναπνευστική άσκηση για την απώλεια βάρους

Ενώ η αερόβια άσκηση καίει θερμίδες, η προπόνηση ενδυνάμωσης δίνει εξίσου καλά αποτελέσματα. Και οι δύο μαζί αποδίδουν τα βέλτιστα αποτελέσματα.

Η προπόνηση ενδυνάμωσης χτίζει μύες και ενισχύει τον μεταβολισμό: Τα squats, οι προβολές, οι κάμψεις και η άρση βαρών δεν καίνε τόσες θερμίδες όσο η καρδιοαναπνευστική άσκηση, αλλά χτίζουν άπαχη μυϊκή μάζα, κάτι που αλλάζει τα δεδομένα για τη μακροπρόθεσμη απώλεια λίπους.

Καλύτερη ψυχική και σωματική ισορροπία: Η καρδιοαναπνευστική άσκηση μειώνει το άγχος και η προπόνηση ενδυνάμωσης ενισχύει την αυτοπεποίθηση ενός ατόμου, βοηθώντας το να αισθάνεται σωματικά πιο δυνατό.

Ο συνδυασμός των παραπάνω ασκήσεων προσφέρει τα εξής:

Αυξάνει την καύση θερμίδων.

Υποστηρίζει τη μακροπρόθεσμη βιώσιμη διαχείριση της απώλειας βάρους.

Βελτιώνει τη φυσική κατάσταση και την κινητικότητα.

Βελτιώνει την απώλεια λίπους ενώ παράλληλα αυξάνει τη μυϊκή μάζα

Την επόμενη φορά, λοιπόν, που θα σας έρθει στο μυαλό η απώλεια βάρους, θυμηθείτε πώς μια «εργαζόμενη μητέρα» έχασε 20 κιλά, κάτι πολύ σημαντικό, ενώ παράλληλα διαχειριζόταν και άλλους στρεσογόνους παράγοντες.