Άννα Βίσση: Πυρετώδεις προετοιμασίες για τις συναυλίες στο Καλλιμάρμαρο

Τον Οκτώβριο του 2024 η Άννα Βίσση έδωσε μία μεγαλειώδη συναυλία στο Καλλιμάρμαρο, με πάνω από 60 χιλιάδες θεατές. Το κοινό που βρέθηκε στην φαντασμαγορική μουσική βραδιά μιλάει ακόμα για το πόσα συναισθήματα του δημιούργησε αυτή η εμπειρία.

Τον Μάρτιο ανακοινώθηκε πως η Άννα Βίσση θα πραγματοποιήσει ακόμα δύο μαγικές βραδιές στο Καλλιμάρμαρο, στις 13 και 14 Σεπτεμβρίου. Λίγες ώρες πριν από τις πολυαναμενόμενες συναυλίες που αναμένεται να είναι το ίδιο ιστορικές με αυτή του Οκτωβρίου, οι προετοιμασίες είναι πυρετώδεις.

Το πρωί της Παρασκευής (12/9) η κάμερα του «Action24» βρέθηκε στο Καλλιμάρμαρο. Όπως μπορεί να δει κανείς, η σκηνή από την οποία η Άννα Βίσση θα διασκεδάσει τους χιλιάδες θεατές και θα γνωρίσει την αποθέωση από τους θαυμαστές της έχει στηθεί.

Σύμφωνα με την δημοσιογράφο στον περιβάλλοντα χώρο έχουν στηθεί ειδικά κιγκλιδώματα, ενώ το βράδυ της Τετάρτης (10/9) η σπουδαία ερμηνεύτρια έκανε την πρώτη της πρόβα με τους μουσικούς και τα φώτα.