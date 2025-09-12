Άννα Βίσση: Πυρετώδεις προετοιμασίες για τις συναυλίες στο Καλλιμάρμαρο

Ελένη Φλισκουνάκη

lifestyle

Άννα Βίσση

Τον Οκτώβριο του 2024 η Άννα Βίσση έδωσε μία μεγαλειώδη συναυλία στο Καλλιμάρμαρο, με πάνω από 60 χιλιάδες θεατές. Το κοινό που βρέθηκε στην φαντασμαγορική μουσική βραδιά μιλάει ακόμα για το πόσα συναισθήματα του δημιούργησε αυτή η εμπειρία.

Τον Μάρτιο ανακοινώθηκε πως η Άννα Βίσση θα πραγματοποιήσει ακόμα δύο μαγικές βραδιές στο Καλλιμάρμαρο, στις 13 και 14 Σεπτεμβρίου. Λίγες ώρες πριν από τις πολυαναμενόμενες συναυλίες που αναμένεται να είναι το ίδιο ιστορικές με αυτή του Οκτωβρίου, οι προετοιμασίες είναι πυρετώδεις.

Το πρωί της Παρασκευής (12/9) η κάμερα του «Action24» βρέθηκε στο Καλλιμάρμαρο. Όπως μπορεί να δει κανείς, η σκηνή από την οποία η Άννα Βίσση θα διασκεδάσει τους χιλιάδες θεατές και θα γνωρίσει την αποθέωση από τους θαυμαστές της έχει στηθεί.

Σύμφωνα με την δημοσιογράφο στον περιβάλλοντα χώρο έχουν στηθεί ειδικά κιγκλιδώματα, ενώ το βράδυ της Τετάρτης (10/9) η σπουδαία ερμηνεύτρια έκανε την πρώτη της πρόβα με τους μουσικούς και τα φώτα.

Οδηγίες για τις συναυλίες της Βίσση

Προκειμένου να απολαύσουν όλοι τη βραδιά χωρίς προβλήματα, δόθηκαν ορισμένες χρήσιμες συμβουλές αλλά και πρακτικές οδηγίες:

  • Οι συναυλίες θα πραγματοποιηθούν Σάββατο 13 και Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου. Η ώρα προσέλευσης είναι στις 17:00, ενώ η ώρα έναρξης στις 21:00
  • Η έγκαιρη προσέλευση είναι απαραίτητη για να αποφευχθεί ο συνωστισμός
  • Δεν επιτρέπονται γυάλινα μπουκάλια, τρόφιμα και ποτά από το εξωτερικό, καθώς και επαγγελματικός φωτογραφικός εξοπλισμός
  • Λόγω της κεντρικής τοποθεσίας, συνιστάται η χρήση των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς. Το Καλλιμάρμαρο βρίσκεται κοντά στους σταθμούς του Μετρό «Σύνταγμα» και «Ευαγγελισμός», ενώ εξυπηρετείται και από πολλές γραμμές λεωφορείων και τρόλεϊ
  • Τα ηλεκτρονικά εισιτήρια πρέπει να είναι είτε εκτυπωμένα είτε “κατεβασμένα” στο κινητό τηλέφωνο
  • Οι αίθουσες εντός του Παναθηναϊκού Σταδίου δεν είναι αριθμημένες
  • Το κάπνισμα δεν θα επιτρέπεται εντός του Σταδίου
  • Κατά τη διάρκεια της συναυλίας θα πραγματοποιηθεί laser show
  • Στον προαύλιο χώρο θα υπάρχουν WC, κυλικείο και σταθμός Πρώτων Βοηθειών
  • Ειδική είσοδος ΑΜΕΑ
  • Παρακαλούνται όλοι να ακολουθούν τις υποδείξεις των υπευθύνων

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Το Νοσοκομείο «Αλεξάνδρα» στην πρωτοπορία της Ευρώπης στην αντιμετώπιση του γυναικολογικού καρκίνου

Είναι απαραίτητα τα συμπληρώματα διατροφής; Τι να γνωρίζετε πριν ξεκινήσετε

Νέα έρευνα για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα: Τι δείχνουν τα στοιχεία για τις παγκόσμιες πωλήσεις

Δασικοί χάρτες: Όμηροι δεκάδες χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων- Τα 20 μυστικά που πρέπει να γνωρίζουν

Windows: Οι developers μπορούν πλέον να δημοσιεύουν εφαρμογές στο Microsoft Store χωρίς χρέωση

Τι σημαίνει η φράση «από καιρού εις καιρόν» και από πού προέρχεται
περισσότερα
14:42 , Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου 2025

Γιώργος Μαζωνάκης: Οι πρώτες δηλώσεις μετά τις μηνύσεις στην οικογένειά του – «Θα ασχοληθώ με την ακούσια νοσηλεία…»

Μηνύσεις εναντίον της οικογένειάς του και ενός φιλικού προσώπου κατέθεσε το πρωί της Παρασκευή...
14:05 , Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου 2025

Γιώργος Μαζωνάκης: Η πρώτη ανάρτηση στο TikTok και το βίντεο για την ακούσια νοσηλεία του στο Δρομοκαΐτειο

Ιδιαίτερη είναι η σημερινή (12/9) μέρα για τον Γιώργο Μαζωνάκη, καθώς ο καλλιτέχνης υπέβαλε μή...
13:21 , Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου 2025

Ντέμης Νικολαΐδης: Η πρώτη δημόσια εμφάνιση μετά τον θάνατο της Αλεξάνδρας Νικολαΐδου

Ο Ντέμης Νικολαΐδης πρόσφατα ήρθε αντιμέτωπος με έναν ανείπωτο πόνο, καθώς έφυγε από την ζωή η...
13:06 , Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου 2025

Μαζωνάκης: Στα δικαστήρια ο τραγουδιστής – Κατέθεσε μήνυση κατά της οικογένειάς του

Στα δικαστήρια βρέθηκε ο Γιώργος Μαζωνάκης, λίγα λεπτά πριν από τις 12 το μεσημέρι της Παρασκε...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος