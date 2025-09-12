Άννα Βίσση: Πυρετώδεις προετοιμασίες για τις συναυλίες στο Καλλιμάρμαρο

Τον Οκτώβριο του 2024 η Άννα Βίσση έδωσε μία μεγαλειώδη συναυλία στο Καλλιμάρμαρο, με πάνω από 60 χιλιάδες θεατές. Το κοινό που βρέθηκε στην φαντασμαγορική μουσική βραδιά μιλάει ακόμα για το πόσα συναισθήματα του δημιούργησε αυτή η εμπειρία.
Τον Μάρτιο ανακοινώθηκε πως η Άννα Βίσση θα πραγματοποιήσει ακόμα δύο μαγικές βραδιές στο Καλλιμάρμαρο, στις 13 και 14 Σεπτεμβρίου. Λίγες ώρες πριν από τις πολυαναμενόμενες συναυλίες που αναμένεται να είναι το ίδιο ιστορικές με αυτή του Οκτωβρίου, οι προετοιμασίες είναι πυρετώδεις.
Το πρωί της Παρασκευής (12/9) η κάμερα του «Action24» βρέθηκε στο Καλλιμάρμαρο. Όπως μπορεί να δει κανείς, η σκηνή από την οποία η Άννα Βίσση θα διασκεδάσει τους χιλιάδες θεατές και θα γνωρίσει την αποθέωση από τους θαυμαστές της έχει στηθεί.
Σύμφωνα με την δημοσιογράφο στον περιβάλλοντα χώρο έχουν στηθεί ειδικά κιγκλιδώματα, ενώ το βράδυ της Τετάρτης (10/9) η σπουδαία ερμηνεύτρια έκανε την πρώτη της πρόβα με τους μουσικούς και τα φώτα.
Οδηγίες για τις συναυλίες της Βίσση
Προκειμένου να απολαύσουν όλοι τη βραδιά χωρίς προβλήματα, δόθηκαν ορισμένες χρήσιμες συμβουλές αλλά και πρακτικές οδηγίες:
- Οι συναυλίες θα πραγματοποιηθούν Σάββατο 13 και Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου. Η ώρα προσέλευσης είναι στις 17:00, ενώ η ώρα έναρξης στις 21:00
- Η έγκαιρη προσέλευση είναι απαραίτητη για να αποφευχθεί ο συνωστισμός
- Δεν επιτρέπονται γυάλινα μπουκάλια, τρόφιμα και ποτά από το εξωτερικό, καθώς και επαγγελματικός φωτογραφικός εξοπλισμός
- Λόγω της κεντρικής τοποθεσίας, συνιστάται η χρήση των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς. Το Καλλιμάρμαρο βρίσκεται κοντά στους σταθμούς του Μετρό «Σύνταγμα» και «Ευαγγελισμός», ενώ εξυπηρετείται και από πολλές γραμμές λεωφορείων και τρόλεϊ
- Τα ηλεκτρονικά εισιτήρια πρέπει να είναι είτε εκτυπωμένα είτε “κατεβασμένα” στο κινητό τηλέφωνο
- Οι αίθουσες εντός του Παναθηναϊκού Σταδίου δεν είναι αριθμημένες
- Το κάπνισμα δεν θα επιτρέπεται εντός του Σταδίου
- Κατά τη διάρκεια της συναυλίας θα πραγματοποιηθεί laser show
- Στον προαύλιο χώρο θα υπάρχουν WC, κυλικείο και σταθμός Πρώτων Βοηθειών
- Ειδική είσοδος ΑΜΕΑ
- Παρακαλούνται όλοι να ακολουθούν τις υποδείξεις των υπευθύνων
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.