Γιώργος Μαζωνάκης: Η πρώτη ανάρτηση στο TikTok και το βίντεο για την ακούσια νοσηλεία του στο Δρομοκαΐτειο

Ελένη Φλισκουνάκη

lifestyle

Γιώργος Μαζωνάκης
Φωτογραφία: Instagram/georgemazonakis

Ιδιαίτερη είναι η σημερινή (12/9) μέρα για τον Γιώργο Μαζωνάκη, καθώς ο καλλιτέχνης υπέβαλε μήνυση εναντίον συγγενικών του προσώπων. Ο τραγουδιστής αργά το πρωί της Παρασκευής, ανέβασε και το πρώτο του βίντεο στο TikTok, στο νέο του προφίλ.

Στο βίντεο βλέπουμε τον αγαπημένο ερμηνευτή στο σαλόνι του σπιτιού του, μαζί με μουσικούς του. Ο Γιώργος Μαζωνάκης ξεκινάει λέγοντας πως: «Παραμονή της Παναγιάς. 2025 Καλοκαίρι. Δρομοκαΐτειο. Ακούσια Νοσηλεία». 

Ο επιτυχημένος καλλιτέχνης στη συνέχεια ερμηνεύει το κομμάτι του «Τρελός», που κυκλοφόρησε το 2015.

@georgemazonakisoriginal 01.Τρελός “Παραμονή της Παναγιάς 2025 Καλοκαίρι Δρομοκαΐτειο Ακούσια Νοσηλεία” #Μazw #trelos #melenegiwrgo ♬ πρωτότυπος ήχος – georgemazonakis

Υπενθυμίζεται ότι το πρωί ο δικηγόρος του Γιώργου Μαζωνάκη μίλησε στην εκπομπή της Κατερίνας Καραβάτου. Μεταξύ άλλων, ο κ. Μερκουλίδης ανέφερε: «Σήμερα θα μεταβούμε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, προκειμένου να υποβάλουμε μήνυση εναντίον των φυσικών και ηθικών αυτουργών για τον παράνομο εγκλεισμό του Γιώργου, αυτές τις λίγες μέρες στο Δρομοκαΐτειο. Είναι όλα τα μέλη της οικογένειάς του και μια οικογενειακή φίλη, η οποία παλαιότερα είχε και μία επαγγελματική σχέση με τον Γιώργο».

Στην ίδια εκπομπή ο Γιώργος Καλλιακμάνης αποκάλυψε ότι στο παρελθόν είχε βοηθήσει τον Γιώργο Μαζωνάκη να βρει το εξάρτημα παρακολούθησης που υπήρχε στο σπίτι του.

Συγκεκριμένα, είπε ότι: «Κύριε Μερκουλίδη αν θέλετε ρωτήστε τον Γιώργο, γιατί παλαιότερα υπήρξε ένα περιστατικό. Είχε απευθυνθεί σε εμένα ζητώντας την βοήθειά μου, γιατί θεωρούσε ότι κάποιοι τον παρακολουθούσαν. Τον βοήθησα και έγιναν κάποια περιστατικά. Προσπάθησα να επικοινωνήσω μαζί του αλλά δεν ήταν δυνατό. Ο Γιώργος πήρε στα χέρια του τον δέκτη με τον οποίο τον παρακολουθούσαν».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Το Νοσοκομείο «Αλεξάνδρα» στην πρωτοπορία της Ευρώπης στην αντιμετώπιση του γυναικολογικού καρκίνου

Είναι απαραίτητα τα συμπληρώματα διατροφής; Τι να γνωρίζετε πριν ξεκινήσετε

Νέα έρευνα για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα: Τι δείχνουν τα στοιχεία για τις παγκόσμιες πωλήσεις

Δασικοί χάρτες: Όμηροι δεκάδες χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων- Τα 20 μυστικά που πρέπει να γνωρίζουν

Windows: Οι developers μπορούν πλέον να δημοσιεύουν εφαρμογές στο Microsoft Store χωρίς χρέωση

Τι σημαίνει η φράση «από καιρού εις καιρόν» και από πού προέρχεται
περισσότερα
14:42 , Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου 2025

Γιώργος Μαζωνάκης: Οι πρώτες δηλώσεις μετά τις μηνύσεις στην οικογένειά του – «Θα ασχοληθώ με την ακούσια νοσηλεία…»

Μηνύσεις εναντίον της οικογένειάς του και ενός φιλικού προσώπου κατέθεσε το πρωί της Παρασκευή...
13:53 , Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου 2025

Άννα Βίσση: Πυρετώδεις προετοιμασίες για τις συναυλίες στο Καλλιμάρμαρο

Τον Οκτώβριο του 2024 η Άννα Βίσση έδωσε μία μεγαλειώδη συναυλία στο Καλλιμάρμαρο, με πάνω από...
13:21 , Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου 2025

Ντέμης Νικολαΐδης: Η πρώτη δημόσια εμφάνιση μετά τον θάνατο της Αλεξάνδρας Νικολαΐδου

Ο Ντέμης Νικολαΐδης πρόσφατα ήρθε αντιμέτωπος με έναν ανείπωτο πόνο, καθώς έφυγε από την ζωή η...
13:06 , Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου 2025

Μαζωνάκης: Στα δικαστήρια ο τραγουδιστής – Κατέθεσε μήνυση κατά της οικογένειάς του

Στα δικαστήρια βρέθηκε ο Γιώργος Μαζωνάκης, λίγα λεπτά πριν από τις 12 το μεσημέρι της Παρασκε...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος