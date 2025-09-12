Γιώργος Μαζωνάκης: Η πρώτη ανάρτηση στο TikTok και το βίντεο για την ακούσια νοσηλεία του στο Δρομοκαΐτειο

Ιδιαίτερη είναι η σημερινή (12/9) μέρα για τον Γιώργο Μαζωνάκη, καθώς ο καλλιτέχνης υπέβαλε μήνυση εναντίον συγγενικών του προσώπων. Ο τραγουδιστής αργά το πρωί της Παρασκευής, ανέβασε και το πρώτο του βίντεο στο TikTok, στο νέο του προφίλ.

Στο βίντεο βλέπουμε τον αγαπημένο ερμηνευτή στο σαλόνι του σπιτιού του, μαζί με μουσικούς του. Ο Γιώργος Μαζωνάκης ξεκινάει λέγοντας πως: «Παραμονή της Παναγιάς. 2025 Καλοκαίρι. Δρομοκαΐτειο. Ακούσια Νοσηλεία».

Ο επιτυχημένος καλλιτέχνης στη συνέχεια ερμηνεύει το κομμάτι του «Τρελός», που κυκλοφόρησε το 2015.

Υπενθυμίζεται ότι το πρωί ο δικηγόρος του Γιώργου Μαζωνάκη μίλησε στην εκπομπή της Κατερίνας Καραβάτου. Μεταξύ άλλων, ο κ. Μερκουλίδης ανέφερε: «Σήμερα θα μεταβούμε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, προκειμένου να υποβάλουμε μήνυση εναντίον των φυσικών και ηθικών αυτουργών για τον παράνομο εγκλεισμό του Γιώργου, αυτές τις λίγες μέρες στο Δρομοκαΐτειο. Είναι όλα τα μέλη της οικογένειάς του και μια οικογενειακή φίλη, η οποία παλαιότερα είχε και μία επαγγελματική σχέση με τον Γιώργο».

Στην ίδια εκπομπή ο Γιώργος Καλλιακμάνης αποκάλυψε ότι στο παρελθόν είχε βοηθήσει τον Γιώργο Μαζωνάκη να βρει το εξάρτημα παρακολούθησης που υπήρχε στο σπίτι του.

Συγκεκριμένα, είπε ότι: «Κύριε Μερκουλίδη αν θέλετε ρωτήστε τον Γιώργο, γιατί παλαιότερα υπήρξε ένα περιστατικό. Είχε απευθυνθεί σε εμένα ζητώντας την βοήθειά μου, γιατί θεωρούσε ότι κάποιοι τον παρακολουθούσαν. Τον βοήθησα και έγιναν κάποια περιστατικά. Προσπάθησα να επικοινωνήσω μαζί του αλλά δεν ήταν δυνατό. Ο Γιώργος πήρε στα χέρια του τον δέκτη με τον οποίο τον παρακολουθούσαν».