Δήμος Αθηναίων για Βασιλίσσης Όλγας: «Τρία Υπουργεία υπερασπίζονται τον ηττημένο των εκλογών κ. Μπακογιάννη, εις βάρος των πολιτών»

Enikos Newsroom

πολιτική

Δήμος Αθηναίων

Σφοδρή αντίδραση από τον Δήμο Αθηναίων προκάλεσε η ανακοίνωση τριών Υπουργείων για την υπόθεση της Βασιλίσσης Όλγας, με το Γραφείο Τύπου να εκδίδει ανακοίνωση με σκληρή γλώσσα κατά της κυβέρνησης και του πρώην δημάρχου Αθηναίων, Κώστα Μπακογιάννη.

Βασιλίσσης Όλγας: «Μπλόκο» από τρία υπουργεία στις εξαγγελίες Δούκα για αλλαγές στη λειτουργία της οδού

Όπως αναφέρει ο Δήμος, «τρία Υπουργεία ενώνονται για να υπερασπιστούν τον ηττημένο των εκλογών κ. Μπακογιάννη, εις βάρος των πολιτών», κάνοντας λόγο για «πρωτοφανή πρακτική» που «αγνοεί τη βούληση των πολιτών και της ευρύτερης πλειοψηφίας του Δημοτικού Συμβουλίου της Αθήνας».

Η ανακοίνωση επαναφέρει στο προσκήνιο το έργο του «Μεγάλου Περιπάτου», χαρακτηρίζοντάς το «καταστροφικό», και καταγγέλλει ότι η πεζοδρόμηση της Βασ. Όλγας έγινε «με δήθεν επίκληση του Covid», ενώ σύμφωνα με τον Δήμο, η πρόθεση ήταν η «μετατροπή του σε “privé” δρόμο για τους χρήστες του γηπέδου τένις στην περιοχή και για τους θαμώνες του καφέ του Ζαππείου».

Ο Δήμος Αθηναίων εκφράζει την έντονη δυσαρέσκειά του για τη σημερινή στάση των Υπουργείων, σημειώνοντας πως «τότε κανένας Υπουργός δε μίλησε. Σήμερα παριστάνουν τους “θεματοφύλακες του νόμου” για να μπλοκάρουν τον Δήμο Αθηναίων».

Στο ίδιο πλαίσιο, ο Δήμος αναφέρει ότι δεν προτίθεται να υποχωρήσει, δηλώνοντας: «Ο Δήμος Αθηναίων δε θα κάνει πίσω. Με κάθε θεσμικό μέσο θα κάνουμε ό,τι χρειαστεί για να υπερασπιστούμε το δημοκρατικό αίτημα των πολιτών για μια πόλη ανοιχτή, δίκαιη και βιώσιμη».

Τέλος, απευθύνεται κάλεσμα σε όλα τα κόμματα και τους βουλευτές της Αθήνας «να πάρουν ξεκάθαρη θέση», καθώς, όπως υπογραμμίζεται, «το δικαίωμα στην πόλη είναι θέμα δημοκρατίας».

