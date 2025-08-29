Σίσσυ Χρηστίδου: Ο γιος της, Μάικ, έγινε 12 ετών – Η τούρτα γενεθλίων που του ετοίμασε

Η σημερινή ημέρα είναι ξεχωριστή για την Σίσσυ Χρηστίδου, καθώς έχει γενέθλια ο μικρότερος γιος της, Μάικ, ο οποίος γίνεται 12 ετών.

Από νωρίς το πρωί, η παρουσιάστρια μπήκε στην κουζίνα του σπιτιού της και ετοίμασε διάφορες λιχουδιές, όπως φάνηκε μέσα από τις αναρτήσεις που μοιράστηκε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

Η ίδια ετοίμασε μια τούρτα red velvet, έφτιαξε κρέπες για τον γιο της, ενώ παράλληλα φρόντισε και τον γιορτινό στολισμό του σπιτιού, δημιουργώντας μια ζεστή και χαρούμενη ατμόσφαιρα για την ξεχωριστή αυτή ημέρα.

Δείτε τις αναρτήσεις που έκανε η Σίσσυ Χρηστίδου