Ηράκλειο: Τροχαίο με παράσυρση γυναίκας στο κέντρο της πόλης – Δείτε εικόνες

κοινωνία

Ηράκλειο: Τροχαίο με παράσυρση γυναίκας στο κέντρο της πόλης
Ανάρτηση του Μαρινου Τακιτζή

Έντονη αναστάτωση προκλήθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου 20 Σεπτεμβρίου στο κέντρο του Ηρακλείου εξαιτίας ενός τροχαίου ατυχήματος.

Ηράκλειο: Οριοθετήθηκε η φωτιά στη Νύβριτο – Συνεχίζεται η επιχείρηση κατάσβεσης

Σύμφωνα με το cretapost, όλα συνέβησαν όταν μία γυναίκα επιχείρησε να διασχίσει την λεωφόρο Ικάρου, στο ύψος της πλατείας Ελευθερίας και ένα διερχόμενο αυτοκίνητο την παρέσυρε.

Η ίδια έπεσε στο έδαφος, ενώ άμεσα ειδοποιήθηκαν οι Αρχές.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που παρέλαβε την άτυχη γυναίκα και την μετέφερε στο Βενιζέλειο νοσοκομείο.

Οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν πως η άτυχη γυναίκα τραυματίστηκε ελαφρά. Για το περιστατικό ενημερώθηκε η αστυνομία που ερευνά την υπόθεση.

Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου 2025

