Τραγωδία στη Γορτυνία: Κυνηγός πυροβόλησε κατά λάθος 57χρονο και τον σκότωσε – Νόμιζε ότι ήταν αγριογούρουνο

Μια τραγωδία σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου κατά τη διάρκεια κυνηγιού αγριόχοιρου στη Γορτυνία Αρκαδίας, με θύμα έναν 57χρονο κυνηγό από την περιοχή.

Σύμφωνα με το ilialive.gr, το περιστατικό εκτυλίχθηκε ανάμεσα στο Χρυσοχώρι και τη Λιοδώρα, όταν άλλος κυνηγός, από την Ηλεία, άκουσε θόρυβο στη βλάστηση και θεώρησε πως πρόκειται για αγριογούρουνο.

Πυροβόλησε και δυστυχώς πέτυχε τον 57χρονο, ο οποίος τραυματίστηκε θανάσιμα.

Στον τόπο του συμβάντος έσπευσαν άμεσα άνδρες της Θηροφυλακής, ενώ η αστυνομία έχει ήδη αναλάβει την υπόθεση, αναφέρει το τοπικό Μέσο Ενημέρωσης. Ο φερόμενος ως δράστης, καθώς και μάρτυρες του περιστατικού, οδηγήθηκαν στο Αστυνομικό Τμήμα Τροπαίων, όπου καταθέτουν για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η τραγωδία.