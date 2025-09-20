Έκρηξη στην Κοζάνη: Ελεύθερος με απόφαση εισαγγελέα ο ιδιοκτήτης της μάντρας – Τα νεότερα για την κατάσταση της υγείας του πολυτραυματία

Εύη Κατσώλη

κοινωνία

Κοζάνη, έκρηξη

Στην εισαγγελία Πρωτοδικών Κοζάνης οδηγήθηκε ο ιδιοκτήτης της μάντρας από το Τσοτύλι, όπου σημειώθηκε η έκρηξη από οβίδα του Β’ Παγκοσμίου πολέμου με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό δύο εργαζομένων. Με απόφαση του Εισαγγελέα αφέθηκε ελεύθερος και θα οριστεί τακτική δικάσιμος.

Σημειώνεται ότι έχει σχηματιστεί δικογραφία εις βάρος του ιδιοκτήτη της μάντρας που συνελήφθη χθες με τις κατηγορίες παράβασης του Νόμου περί όπλων, έκρηξη, βαριά σωματική βλάβη και για παράβαση της εργατικής νομοθεσίας.

Η κατάσταση της υγείας του 54χρονου

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες του ERTNews, ο 54χρονος πολυτραυματίας νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης διασωληνωμένος με τραχειοστομία, ενώ δεν έχει σταθεροποιηθεί ακόμα η κατάσταση της υγείας του.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ακρωτηριάστηκε το αριστερό χέρι του το οποίο ήταν μη βιώσιμο, ενώ έπειτα από πολύωρο χειρουργείο στο δεξί πόδι όπου επίσης τραυματίστηκε, προς το παρόν, φαίνεται να μην χρειάζεται ακρωτηριασμό.

Φέρει εγκαύματα σχεδόν σε όλο του το σώμα σε ποσοστό που αγγίζει το 60%.

Έχει γίνει ήδη συνεννόηση με τη μονάδα εγκαυμάτων του Νοσοκομείου Παπανικολάου Θεσσαλονίκης όπου και θα μεταφερθεί μόλις σταθεροποιηθεί η κατάσταση της υγείας του.

Ο δεύτερος τραυματίας 58 ετών νοσηλεύεται στο Νοσοκομείο Κοζάνης.

