Έκρηξη στην Κοζάνη: Από οβίδα του Β' Παγκοσμίου Πολέμου η έκρηξη στο Τσοτύλι

Enikos Newsroom

κοινωνία

Κοζάνη, έκρηξη

Νέα τροπή λαμβάνουν οι έρευνες για την έκρηξη που σημειώθηκε σήμερα το μεσημέρι, σε μάντρα με σκαπτικά μηχανήματα στο Τσοτύλι Κοζάνης.

Οι αστυνομικοί αργά το απόγευμα εντόπισαν θραύσματα πυρομαχικών στο σημείο έκρηξης με αποτέλεσμα οι έρευνες να παίρνουν άλλη τροπή. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ενημερώθηκε αμέσως το αρμόδιο τμήμα του Στρατού και οι πυροτεχνουργοί που έφθασαν στο σημείο έπειτα από έρευνα διαπίστωσαν ότι η έκρηξη προήλθε από οβίδα του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου την οποία φαίνεται ότι οι δύο τραυματίες υπό αδιευκρίνιστες μέχρι τώρα συνθήκες επιχείρησαν να επεξεργαστούν.

Σημειώνεται ότι ο ένας εκ των δύο τραυματιών μεταφέρθηκε εσπευσμένα και νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο Θεσσαλονίκης.

 

