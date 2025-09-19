Κορινθία: Άγρια επίθεση σε φύλακα κοιμητηρίου – Τον λήστεψαν και εξαφανίστηκαν

Σοβαρό περιστατικό βίας σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής 19 Σεπτεμβρίου στα Εξαμίλια Κορινθίας, όταν δύο άγνωστοι επιτέθηκαν σε φύλακα του κοιμητηρίου της περιοχής.

Σύμφωνα με το korinthostv.gr, οι δράστες είχαν καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους και προσέγγισαν τον σεκιούριτι, τον οποίο χτύπησαν και λήστεψαν. Του αφαίρεσαν το πορτοφόλι, το κινητό τηλέφωνο και άλλα προσωπικά αντικείμενα, προτού τραπούν σε φυγή.

Ο τραυματισμένος άνδρας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Κορίνθου για την παροχή πρώτων βοηθειών.

Όπως αναφέρεται στο ίδιο ρεπορτάζ, στο Αστυνομικό Τμήμα Κορίνθου προσήλθε ο αρμόδιος αντιδήμαρχος, ο οποίος υπέβαλε μήνυση κατά αγνώστων.

Οι αστυνομικές αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών.