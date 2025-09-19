Πάνος Ρούτσι: «Μου είπε o Γιώργος Σταμάτης της ΝΔ ότι έχει δει την σορό του γιου μου» – Διαψεύδει ο βουλευτής

Ο Πάνος Ρούτσι, πατέρας θύματος των Τεμπών, που κάνει απεργίας πείνας στο Σύνταγμα, δήλωσε ότι ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Γιώργος Σταμάτης, του είπε ότι έχει δει την σορό του γιου του.

Μιλώντας στην εκπομπή του OPEN, «Καθαρές Κουβέντες», ο κ. Ρούτσι ανέφερε ότι «ήρθε ένας κυβερνητικός βουλευτής να μου πει ότι “έχω δει την σορό του παιδιού σου, ξέρω ότι υπάρχει”. Μου περιέγραψε με λεπτομέρειες πώς είναι ενώ εγώ 2,5 χρόνια τώρα δεν ξέρω».

«Με ποιο δικαίωμα αυτός έχει την φωτογραφία του παιδιού μου και με ποιο δικαίωμα μου λέει τέτοιες λεπτομέρειες που εγώ δεν ήθελα ποτέ να μάθω 2,5 χρόνια τώρα. Δεν μπορώ να καταλάβω» συνέχισε.

Στην συνέχεια, ο κ. Ρούτσι αποκάλυψε ότι βουλευτής αυτός ήταν ο Γιώργος Σταμάτης. Τόνισε μάλιστα ότι «υπήρχαν μάρτυρες όταν ήταν εδώ και τον αναγνώρισαν».

Την συνάντηση του βουλευτή της ΝΔ με τον Πάνο Ρούτσι επιβεβαίωσε ο φίλος του πατέρας θύματος των Τεμπών, ο οποίος κάνει και αυτός απεργία πείνας, προκειμένου να συμπαρασταθεί στον αγώνα του. «Δεν άκουσα την συζήτηση. Είδα τον κ. Ρούτσι να μιλάει με τον κ. Σταμάτη. Υπήρξε και λεκτική αντιπαράθεση» ανέφερε.

Ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Γιώργος Σταμάτης, μιλώντας στην εκπομπή, διέψευσε τα όσα είπε ο κ. Ρούτσι.

«Πράγματι επισκέφτηκα εγώ τον κ. Ρούτσι δύο φορές, και την Τετάρτη και σήμερα, για να δω πώς είναι με την υγεία του. Μου μετέφεραν ότι είπε κάτι, το οποίο δεν ισχύει. Εγώ δεν έχω δει καμία φωτογραφία καμίας σορού. Δεν έχω τέτοια εξουσιοδότηση. Δεν είμαι εμπλεκόμενος. Απλά εγώ του μετέφερα από αυτά που γνωρίζω ότι οι σοροί των ανθρώπων, που έχασαν την ζωή τους, έχουν φωτογραφηθεί από τις αντίστοιχες υπηρεσίες γιατί έγινε εξέταση DNA. Ο κ. Ρούτσι έχει κάθε δικαίωμα να πιστεύει ότι μέσα εκεί δεν είναι το παιδί του. Εμένα αυτό μου μετέφερε» είπε ο κ. Σταμάτης.

«Εγώ δεν περιέγραψα. Εγώ είπα στον κ. Ρούτσι ότι έχουν γίνει εξετάσεις DNA, όχι ότι εγώ έχω δει κάτι και γνωρίζω κάτι περισσότερο αυτό αυτό. Επισκέφτηκα ως όφειλα ως άνθρωπος, έναν συμπολίτη μου που κάνει απεργία πείνας και δίψας. Δεν τον παρακίνησα να σταματήσει. Του είπα να προσέχει την υγεία του. Πήγα ως πολίτης και όχι ως βουλευτής» πρόσθεσε.