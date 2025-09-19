Κωνσταντίνος Τασούλας: Συναντήθηκε με ανώτερο αξιωματούχο του Κομμουνιστικού Κόμματος Κίνας

Enikos Newsroom

πολιτική

Κωνσταντίνος Τασούλας: Συναντήθηκε με τον Λι Σι, ανώτερο αξιωματούχο του Κομμουνιστικού Κόμματος Κίνας

Το άριστο κλίμα μεταξύ Ελλάδας και Κίνας επιβεβαιώθηκε κατά την συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα με τον Λι Σι, μέλος της Διαρκούς Επιτροπής του Πολιτικού Γραφείου της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Κίνας και γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής για τον Πειθαρχικό Έλεγχο, ο οποίος πραγματοποιεί επίσκεψη στη χώρα μας.

Κώστας Σκρέκας: Συναντήθηκε με αντιπροσωπεία του Κομμουνιστικού Κόμματος της Κίνας

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ανέφερε ότι Ελλάδα και Κίνα, από τη σύναψη των διπλωματικών τους σχέσεων το 1972, αναπτύσσουν διαρκώς τη διμερή τους συνεργασία, πάντοτε στη βάση των αρχών του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών. Τόνισε, επίσης, ότι οι δύο χώρες, εκπροσωπώντας δύο πανάρχαιους πολιτισμούς, συνεργάζονται στενά στον τομέα του πολιτισμού και ευχαρίστησε την Κίνα για τη στάση αρχών που τηρεί ως προς το δίκαιο αίτημα της Ελλάδας για επανένωση των Γλυπτών του Παρθενώνα.

Ακολούθως, ο κ. Τασούλας εξέφρασε την ανησυχία του για τις πολλαπλές κρίσεις που μαστίζουν τον σύγχρονο κόσμο, όπως οι ένοπλες συρράξεις στην Ουκρανία, στη Γάζα και αλλού. Στο πλαίσιο αυτό, υπογράμμισε τη σημασία του ρόλου της Κίνας ως μέλους του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για την αποκατάσταση συνθηκών ειρήνης και σταθερότητας στη βάση του διεθνούς δικαίου. Εξέφρασε δε τη βούληση της Ελλάδας, υπό την ιδιότητα του μη μόνιμου κράτους μέλους του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, να συνεργαστεί με την Κίνα προς την κατεύθυνση αυτή.

Τέλος, ο κ. Τασούλας καλωσορίζοντας τον κ. Λι Σι στην Αθήνα, εξέφρασε τα αισθήματα εκτίμησης προς το πρόσωπο του Κινέζου Προέδρου, Σι Τζινπίνγκ.

Από την πλευρά του, ο κ. Λι Σι ευχαρίστησε για τη θερμή υποδοχή και μετέφερε το μήνυμα του Κινέζου Προέδρου υπέρ της περαιτέρω ενίσχυσης της στενής συνεργασίας Ελλάδας και Κίνας σε όλους τους τομείς κοινού ενδιαφέροντος, με έμφαση στο εμπόριο, τον πολιτισμό και τον τουρισμό.

Τόνισε, ακόμη, ότι Ελλάδα και Κίνα, ως αρχαίοι πολιτισμοί, αναπτύσσουν διαρκώς τον μεταξύ τους διάλογο και τη συνεργασία, προς όφελος και των δύο λαών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Άδωνις Γεωργιάδης για επίσκεψη στο νοσοκομείο Δράμας: Αν δεν είχα πρόσκληση δεν θα είχα έρθει

Η αλήθεια πίσω από τα αποφθέγματα: Το τραύμα, η ανοχή και ο δρόμος προς την μετατραυματική άνθιση.

Παρατηρητήριο Καυσίμων: Απλοποιείται η διαδικασία ενημέρωσης τιμών

Πάτρα: Αύξηση των εσόδων κατά 11,85% κατέγραψε ο Οργανισμός Λιμένος το α’ εξάμηνο του 2025

Τεστ IQ μόνο για ιδιοφυΐες: Mπορείτε να βρείτε τον αριθμό σε 24 δευτερόλεπτα;

Facebook: 4+1 τρόποι για να κάνετε τον λογαριασμό σας ιδιωτικό
περισσότερα
17:48 , Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου 2025

Μάξιμος Χαρακόπουλος στην ΚΟ της ΝΔ: Είμαι υπέρ της «δημιουργικής συμμετοχής» των βουλευτών μας

«Χρέος όλων μας και πρωτίστως της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, που αποτελεί την αιχμή του δόρατος ...
16:12 , Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου 2025

Νέος Γραμματέας της Κ.Ο. της ΝΔ ο Μάξιμος Χαρακόπουλος – Η συγκίνηση, οι συμβολισμοί και η ένταση στη συνεδρίαση

Έπειτα από πρόταση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, ο βουλευτής Λάρισας Μάξιμος Χαρακόπουλ...
15:21 , Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου 2025

Ανδρουλάκης από το νοσοκομείο Κυθήρων: Μια Ελλάδα για όλους, σημαίνει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες δημόσιας υγείας σε κάθε γωνιά της χώρας

Η ανάταξη του Εθνικού Συστήματος Υγείας αποτελεί προτεραιότητα του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, σημείωσε ο Νίκ...
15:10 , Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου 2025

ΠΑΣΟΚ για ομιλία Μητσοτάκη: Σε εμφανή πολιτική αμηχανία ο Πρωθυπουργός – Μάλλον μας βλέπει και στον ύπνο του

Την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στην Κοινοβουλευτική Ομάδα της ΝΔ σχολιάζει με ανακοίνωσή το...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος