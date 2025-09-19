Νέα Αριστερά: «Κρεσέντο ναρκισσισμού και αυτοθαυμασμού» η ομιλία Μητσοτάκη στην ΚΟ της ΝΔ

Enikos Newsroom

πολιτική

Νέα Αριστερά

Για «κρεσέντο ναρκισσισμού και αυτοθαυμασμού» κάνει λόγο το γραφείο Τύπου της Νέας Αριστεράς σε σχόλιό του για τη σημερινή ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στην Κοινοβουλευτική Ομάδα της Νέας Δημοκρατίας.

Μητσοτάκης στην ΚΟ της ΝΔ: Είμαστε το κόμμα των πολλών και των νέων – Οι πέντε πυξίδες της κυβέρνησης

«Ο κ. Μητσοτάκης συνεχίζει την απέλπιδα προσπάθειά του να πείσει τους πολίτες ότι δεν κατάλαβαν πόσο “ευεργετικά” είναι τα μέτρα που ανακοίνωσε στη ΔΕΘ. Με θράσος κουνά το δάχτυλο και υποτιμά τη νοημοσύνη όλων μας, την ώρα που η Κ.Ο. της ΝΔ τον χειροκροτούσε», σημειώνει και συνεχίζει:

«Ισχυρίστηκε ότι “η οικονομική πολιτική αποδίδει”, αποσιωπώντας ότι αυτή η πολιτική έχει χτιστεί πάνω στην πίεση και στη λεηλασία των πιο αδύναμων. Για ακόμη μια φορά μίλησε για εργαζόμενους που “επιλέγουν” να έχουν δύο δουλειές, αποκαλύπτοντας ότι ζει σε έναν κόσμο δικό του, μακριά από τη σκληρή εργασιακή πραγματικότητα της κοινωνικής πλειοψηφίας».

«Και σαν να μην έφτανε αυτό, λίγες μόνο ώρες μετά την απόρριψη κρίσιμων μαρτύρων από τη Νέα Δημοκρατία στην εξεταστική για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο ίδιος μίλησε για “διαφάνεια” και “αλήθεια”. Η υποκρισία ξεπερνά κάθε όριο», τονίζει η Νέα Αριστερά και καταλήγει:

«Το έχουμε πει και το ξαναλέμε: ο κ. Μητσοτάκης δεν πρέπει να έχει τρίτη ευκαιρία να συνεχίσει την κοινωνική λεηλασία και την πολιτική εξαπάτηση».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

