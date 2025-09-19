Μητσοτάκης στην ΚΟ της ΝΔ: Είμαστε το κόμμα των πολλών και των νέων – Οι πέντε πυξίδες της κυβέρνησης

«Όταν τον περασμένο Απρίλιο αναδεικνύαμε τον Απόστολο γραμματέα της ΚΟ κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί ότι το νήμα της ζωή του έμελλε να κοπεί. Το παράδειγμά του θα δείχνει πάντα τον δρόμο σε όσους ακολουθούν», ανέφερε ανεβαίνοντας στο βήμα ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο Πρωθυπουργός είπε ότι η πρότασή του για τη θέση του νέου γραμματέα της ΚΟ είναι ο Μάξιμος Χαρακόπουλος. «Είναι μια ψύχραιμη φωνή. Έχει γράψει πολλά χιλιόμετρα και στο κόμμα, και στη Βουλή, και σε κυβερνητικές θέσεις. Μάξιμε, σου εύχομαι καλή δύναμη στα νέα σου καθήκοντα», συνέχισε.

«Η Νέα Δημοκρατία είναι το κόμμα των πολλών, όταν προωθούμε φοροελαφρύνσεις που αφορούν 4,3 εκατομμύρια συμπολίτες» σημείωσε.

Ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε ότι το 2025 ψηφίστηκαν 63 νομοσχέδια. «Τον δρόμο από εδώ και στο εξής θα δείχνουν 5 σημαντικές οικονομικές και κοινωνικές επιλογές που ανακοινώθηκαν από εμένα στη ΔΕΘ. Πρώτη η έμπρακτη στήριξη της μεσαίας τάξης, των οικογενειών, των νέων, της ελληνικής περιφέρειας. Αυτή τη στήριξη να την παρέχουμε με μείωση φόρων ως ανάχωμα στη διεθνή ακρίβεια. Τρίτη προτεραιότητα η διαρκής συνέχιση εμβληματικών μεταρρυθμίσεων. Τέταρτη διαρκής προτεραιότητα η εμπέδωση του αισθήματος νομιμότητας και ασφάλειας παντού. Αξίζει να επαναλαμβάνουμε ότι επί διακυβέρνησης ΝΔ η επόμενη πανεπιστημιακή χρονιά θα ξεκινήσει χωρίς καμία ενεργή κατάληψη σε κανένα δημόσιο πανεπιστήμιο της χώρας. Πέμπτη πυξίδα μας το χτίσιμο μιας ισχυρής Ελλάδας», τόνισε ο κ. Μητσοτάκης.

Η μείωση της φορολογίας ισοδυναμεί με πραγματική αύξηση μισθών

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης άφησε ανοικτό το ενδεχόμενο να εξετάσει από του χρόνου περαιτέρω μείωση της φορολόγησης των ενοικίων. Ο Πρωθυπουργός σημείωσε ότι η μείωση της φορολογίας, όπως οι πολίτες θα την δουν από τον Ιανουάριο του 2026, ισοδυναμεί με πραγματική αύξηση μισθών. «Αυτή είναι η καλύτερη απάντηση σε όσους προτείνουν συμπληρωματικά μέτρα, όπως η μείωση του ΦΠΑ ή ο 13ος μισθός στο δημόσιο. Είναι μια ευκαιρία και σήμερα στο δημόσιο λόγο να ξεκαθαρίσουμε κάποια απλά δεδομένα. Ο δημοσιονομικός χώρος τον οποίο η κυβέρνηση είχε στη διάθεσή της εξαντλήθηκε με τις παρεμβάσεις που εξήγγειλα. Οτιδήποτε πάνω από αυτό θα οδηγούσε σε περιπέτειες. Ο χώρος τον οποίο έχουμε στη διάθεσή μας είναι ορισμένος. Διαθέτουμε δημοσιονομικό χώρο και είναι επιτυχία της οικονομικής μας πολιτικής», υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός, σημειώνοντας ότι πχ στη Γαλλία μειώνουν παροχές και αυξάνουν φόρους.

«Ο χώρος που έχουμε να διαθέσουμε είναι συγκεκριμένος. Οτιδήποτε πάνω μας βάζει σε περιπέτειες. Αυτή η παράταξη δεν πρόκειται ποτέ ξανά να θέσει σε κίνδυνο τη δημοσιονομική σταθερότητα της χώρας. Αν κάποιος έχει να προτείνει άλλα μέτρα, να τα καταψηφίσει αυτά και να πει πώς θα κατανείμει αυτόν το χώρο. Όταν κάποιοι ισχυρίζονται ότι η λύση στην ακρίβεια είναι η μείωση του ΦΠΑ, τους ζητώ να μιλήσουν με την Τράπεζα της Ελλάδος, να δουν παραδείγματα από άλλες μειώσεις ΦΠΑ και στην Ελλάδα και στην Ισπανία. Εμείς οφείλουμε να υπερασπιστούμε με θάρρος τις δικές μας επιλογές που στηρίζουν άμεσα το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών. Οι ονομαστικοί μισθοί έχουν αυξηθεί και αυξάνεται ο πραγματικός μισθός με τις παρεμβάσεις της κυβέρνησης», πρόσθεσε.

«Όσο μπαίνουμε σε διάλογο με την αντιπολίτευση τόσο θα φαίνεται ότι το πρόβλημα που διατρέχει το πολιτικό σκηνικό είναι ότι έχουμε πολλά κόμματα αλλά καμία ουσιαστική αντιπρόταση», υπογράμμισε.