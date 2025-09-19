Βερολίνο: Μαζική εκκένωση χιλιάδων κατοίκων – Εντοπίστηκαν δύο βόμβες του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου

Η ανακάλυψη δύο βομβών του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου στο Βερολίνο, οδήγησε σε μια πρωτοφανής επιχείρηση εκκένωσης, καθώς οι αρχές αναγκάστηκαν να ζητήσουν από χιλιάδες πολίτες να αφήσουν προσωρινά τα σπίτια τους για λόγους ασφαλείας.

Περίπου 20.000 άνθρωποι συνολικά θα πρέπει να εκκενώσουν τις κατοικίες τους την Παρασκευή μετά τον εντοπισμό δύο αδιάρρηκτων βομβών στην πρωτεύουσα της Γερμανίας, αναφέρει η Deutsche Welle.

🔴 Nearly 20,000 forced to evacuate in Berlin after Second World War bombs foundhttps://t.co/CwSliFw92q — The Telegraph (@Telegraph) September 19, 2025



Κυβερνητικά κτίρια κλείστηκαν αργά την Πέμπτη, αφού η αστυνομία επιβεβαίωσε ότι μια βόμβα της δεκαετίας του 1940 ανασύρθηκε από τον ποταμό Σπρέε νωρίτερα μέσα στην ημέρα.

Η βόμβα στον Σπρέε βρέθηκε κοντά στη Fischerinsel, καλυμμένη με απόβλητα και λάσπη, σε βάθος τεσσάρων μέτρων κάτω από το νερό, κατά την προετοιμασία οικοδομικών εργασιών στην πρωτεύουσα.

Περίπου 7.500 άτομα ενημερώθηκαν να εγκαταλείψουν τη Fischerinsel, νότια του ποταμού, ενώ η αστυνομία χτύπησε πόρτα-πόρτα ζητώντας από τους κατοίκους της τουριστικής περιοχής Mitte να φύγουν.

Οι κάτοικοι στην πυκνοκατοικημένη περιοχή γύρω από τη βόμβα κλήθηκαν να εκκενώσουν λόγω του «θανατηφόρου κινδύνου» μιας πιθανής έκρηξης, σύμφωνα με ανακοίνωση έκτακτης ανάγκης.

Ορίστηκε ζώνη αποκλεισμού 500 μέτρων γύρω από τη βόμβα, που περιλάμβανε και το δημαρχείο του Βερολίνου, και η αστυνομία επιβεβαίωσε νωρίς την Παρασκευή ότι η εκκένωση ολοκληρώθηκε.

Nach erster Einschätzung unserer #KTI handelt es sich um eine #Weltkriegsbombe. Zu Ihrer Sicherheit richten wir nun einen Sperrkreis von 500 Metern rund um den Fundort ein. In Kürze beginnen wir mit den Evakuierungsmaßnahmen in den betroffenen Gebäuden. Im Bereich um die… pic.twitter.com/wcwSeWtRQD — Polizei Berlin (@polizeiberlin) September 18, 2025



Ουρές σχηματίστηκαν γύρω από τα κέντρα έκτακτης ανάγκης που στήθηκαν στο δημαρχείο Mitte και σε ένα κοντινό σχολείο, καθώς τα μετρό και οι δρόμοι έκλεισαν, ανέφερε το γερμανικό δίκτυο DW.

Εκπρόσωπος της αστυνομίας του Βερολίνου έδωσε το πράσινο φως νωρίς την Παρασκευή και δήλωσε ότι η βόμβα δεν χρειάστηκε να εξουδετερωθεί. Μια δεύτερη βόμβα του πολέμου, βάρους 100 κιλών, είχε ανασυρθεί την προηγούμενη ημέρα, την Τετάρτη, στην περιοχή Spandau και προγραμματίζεται να εξουδετερωθεί σήμερα.

Thousands of people in central Berlin were ordered to evacuate after an unexploded World War II bomb was discovered in the Spree River. Another bomb, on the outskirts of Berlin, is set to be defused on Friday. https://t.co/aldBgLRFBf — DW News (@dwnews) September 19, 2025



Περίπου 12.400 άνθρωποι θα χρειαστεί να εκκενώσουν την περιοχή γύρω από αυτή, ενώ η βόμβα θα εξουδετερωθεί. Ένα τοπικό γυμναστήριο άνοιξε ως κέντρο έκτακτης ανάγκης για τους εκτοπισμένους, ανέφεραν τα τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Οι αρχές εκτίμησαν ότι η βόμβα δεν αποτελούσε άμεση απειλή και θα μπορούσε να εξουδετερωθεί αργότερα μετά την ανάκτησή της την Τετάρτη.

Σύμφωνα με την DW, ο έλεγχος για αδιάρρηκτα εκρηκτικά είναι συνηθισμένος σε γερμανικές πόλεις πριν από μεγάλα έργα.