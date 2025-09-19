Σενγκούν: Διασκέδασε σε ταβέρνα και ο Έλληνας ιδιοκτήτης του έσπασε πιάτο στο κεφάλι – Δείτε το βίντεο

Enikos Newsroom

αθλητισμός

Σενγκούν: Διασκέδασε σε ταβέρνα και ο Έλληνας ιδιοκτήτης του έσπασε πιάτο στο κεφάλι – Δείτε το βίντεο

Λίγες μέρες μετά τον τελικό του Ευρωμπάσκετ, όπου η τουρκική εθνική ομάδα ηττήθηκε από τη Γερμανία και κατέκτησε τη δεύτερη θέση, ο Τούρκος μπασκετμπολίστας Αλπερέν Σενγκούν επισκέφθηκε την ελληνική ταβέρνα «ΜΑΝΟΣ» στο Μαρμάρι της Τουρκίας.

Όπως φαίνεται στα πλάνα του politisonline.com, ο σέντερ του NBA απολάμβανε την παρουσία του στον χώρο, σκορπίζοντας χαμόγελα στους παρευρισκόμενους.

Στο βίντεο, ο γιος του ιδιοκτήτη της ταβέρνας, Γιάννης Μάγκος, σηκώνει τον υψηλόσωμο Σενγκούν από το τραπέζι και τον προκαλεί να σπάσουν μαζί δεκάδες πιάτα, με τον κ. Μάγκο να σπάει τελικά ένα πιάτο στο κεφάλι.

Στο τέλος της βραδιάς, οι δύο τους εμφανίζονται αγκαλιασμένοι και χαμογελαστοί, στέλνοντας το μήνυμα ότι η ελληνοτουρκική φιλία παραμένει ζωντανή, σχολιάζει το politisonline.com

Υπενθυμίζεται ότι ο Σενγκούν, αμέσως μετά τον αγώνα με την Εθνική Ομάδα Μπάσκετ της Ελλάδας, είχε κάνει μια ανάρτηση -με τον Κεμάλ να κάθεται μπροστά από την τουρκική εθνική ομάδα- που ο ίδιος χαρακτήρισε «επικοινωνιακό λάθος».

Πηγή: Instagram

«Το ποστ μου μετά το παιχνίδι της Ελλάδας ήταν ένα επικοινωνιακό λάθος. Έχω μεγάλο σεβασμό για τους Έλληνες. Δεν υπήρχε πρόθεση για προσβολή», έγραψε σε νεότερη ανάρτηση.

Πηγή: Instagram

Νωρίτερα, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, με σχετική του ανάρτηση, απολογήθηκε για τα σχόλια που έκανε για την Τουρκία, κατά τη διάρκεια του live που πραγματοποίησε μετά τη λήξη του νικητήριου αγώνα επί της Φινλανδίας, και ανέβασε έβαλε μια φωτογραφία του αγκαλιά με τον Αλπερέν Σενγκούν, από αγώνα του ΝΒΑ, κι έγραψε: «Παίζουμε για την αγάπη του παιχνιδιού, παίζουμε για τον σεβασμό. Παίζουμε για την αγάπη στις χώρες μας. Πάντα θυμόμαστε πως ο αθλητισμός ενώνει και δε μας χωρίζει».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Μετά τα επεισόδια ο Άδωνις Γεωργιάδης επισκέπτεται σήμερα το νοσοκομείο Δράμας

Βουλώνει μόνο το ένα ρουθούνι; Γιατρός εξηγεί τους λόγους και πότε πρέπει να ανησυχήσετε

Μηνιαίες δηλώσεις ΦΠΑ: Νέες εντάξεις στο καθεστώς από την 1η Οκτωβρίου – Ποιες επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες αφ...

ΟΤΕ: Υπέγραψε δεσμευτικές συμφωνίες για την πώληση της Telekom Romania Mobile Communications

Η Microsoft προειδοποιεί 200 εκατομμύρια χρήστες Windows – Μην ενημερώσετε τον υπολογιστή σας

Γυναίκα σοκαρίστηκε όταν η γατούλα που τάιζε «εξαφανίστηκε» – Τι κατέγραψε κάμερα ασφαλείας
περισσότερα
04:45 , Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου 2025

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που προπονητής μαθαίνει ότι πέθανε η μητέρα του λίγο πριν τον αγώνα της ομάδας του

Τον γύρο του διαδικτύου κάνει ένα βίντεο όπου αποτυπώνεται η στιγμή που ο προπονητής της Εθνικ...
20:59 , Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου 2025

Παναθηναϊκός: Πήρε… επίσημη μορφή η επιστροφή του Χρήστου Κόντη στο «τριφύλλι»

Ο Χρήστος Κόντης είναι και επίσημα ο νέος προπονητής του Παναθηναϊκού, με την «πράσινη» ΠΑΕ να...
19:44 , Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου 2025

Μπενφίκα: Ανακοίνωσε και επίσημα τον Ζοζέ Μουρίνιο – «Κανένας άλλος σύλλογος δεν με έκανε να αισθανθώ μεγαλύτερη τιμή»

Η Μπενφίκα ανακοίνωσε μέσω των social media την άφιξη του Ζοσέ Μουρίνιο στον πάγκο της, προκρι...
14:46 , Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου 2025

Γκασόλ για Αντετοκούνμπο: «Λατρεύω το πάθος του Γιάννη για την Ελλάδα»

Λίγες ημέρες μετά το φινάλε του EuroBasket 2025, ο Πάου Γκασόλ φιλοξενήθηκε στην εκπομπή NBA T...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος