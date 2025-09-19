Σενγκούν: Διασκέδασε σε ταβέρνα και ο Έλληνας ιδιοκτήτης του έσπασε πιάτο στο κεφάλι – Δείτε το βίντεο

Λίγες μέρες μετά τον τελικό του Ευρωμπάσκετ, όπου η τουρκική εθνική ομάδα ηττήθηκε από τη Γερμανία και κατέκτησε τη δεύτερη θέση, ο Τούρκος μπασκετμπολίστας Αλπερέν Σενγκούν επισκέφθηκε την ελληνική ταβέρνα «ΜΑΝΟΣ» στο Μαρμάρι της Τουρκίας.

Όπως φαίνεται στα πλάνα του politisonline.com, ο σέντερ του NBA απολάμβανε την παρουσία του στον χώρο, σκορπίζοντας χαμόγελα στους παρευρισκόμενους.

Στο βίντεο, ο γιος του ιδιοκτήτη της ταβέρνας, Γιάννης Μάγκος, σηκώνει τον υψηλόσωμο Σενγκούν από το τραπέζι και τον προκαλεί να σπάσουν μαζί δεκάδες πιάτα, με τον κ. Μάγκο να σπάει τελικά ένα πιάτο στο κεφάλι.

Στο τέλος της βραδιάς, οι δύο τους εμφανίζονται αγκαλιασμένοι και χαμογελαστοί, στέλνοντας το μήνυμα ότι η ελληνοτουρκική φιλία παραμένει ζωντανή, σχολιάζει το politisonline.com

Υπενθυμίζεται ότι ο Σενγκούν, αμέσως μετά τον αγώνα με την Εθνική Ομάδα Μπάσκετ της Ελλάδας, είχε κάνει μια ανάρτηση -με τον Κεμάλ να κάθεται μπροστά από την τουρκική εθνική ομάδα- που ο ίδιος χαρακτήρισε «επικοινωνιακό λάθος».

«Το ποστ μου μετά το παιχνίδι της Ελλάδας ήταν ένα επικοινωνιακό λάθος. Έχω μεγάλο σεβασμό για τους Έλληνες. Δεν υπήρχε πρόθεση για προσβολή», έγραψε σε νεότερη ανάρτηση.

Νωρίτερα, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, με σχετική του ανάρτηση, απολογήθηκε για τα σχόλια που έκανε για την Τουρκία, κατά τη διάρκεια του live που πραγματοποίησε μετά τη λήξη του νικητήριου αγώνα επί της Φινλανδίας, και ανέβασε έβαλε μια φωτογραφία του αγκαλιά με τον Αλπερέν Σενγκούν, από αγώνα του ΝΒΑ, κι έγραψε: «Παίζουμε για την αγάπη του παιχνιδιού, παίζουμε για τον σεβασμό. Παίζουμε για την αγάπη στις χώρες μας. Πάντα θυμόμαστε πως ο αθλητισμός ενώνει και δε μας χωρίζει».