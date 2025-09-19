Βασιλιάς Ολλανδίας: Συμμετείχε σε στρατιωτική άσκηση – Σε ρόλο πιλότου σε C-130 για να κάνουν άλματα αλεξιπτωτιστές

Σε μία στρατιωτική άσκηση πήρε μέρος την Πέμπτη ο βασιλιάς της Ολλανδίας, Βίλεμ Αλεξάντερ, που εμφανίστηκε με στρατιωτική παραλλαγή και μπήκε στη θέση του πιλότου σε αεροσκάφος C-130 με αλεξιπτωτιστές.

Ο Ολλανδός μονάρχης διαθέτει δίπλωμα πιλότου από την δεκαετία του 1980 και είναι γνωστό ότι αγαπάει πολύ να πιλοτάρει αεροσκάφη. Την Πέμπτη συμμετείχε σε μία διεθνή στρατιωτική άσκηση στην αεροπορική βάση Αϊντχόβεν.

Ο 58χρονος βασιλιάς συναντήθηκε με τους στρατιωτικούς και αλεξιπτωτιστές από πολλές χώρες, όπως τις ΗΠΑ και τη Βρετανία. Στη συνέχεια επιβιβάστηκε στο πιλοτήριο του C-130 προκειμένου να κάνει ρίψεις αλεξιπτωτιστών και φορτίου.

Σε εικόνες που έδωσε στην δημοσιότητα του Παλάτι φαίνεται ο Ολλανδός μονάρχης χαμογελαστός στο πιλοτήριο αλλά και κοντά σε αλεξιπτωτιστές προκειμένου να τους αποχαιρετήσει και να τους βοηθήσει.