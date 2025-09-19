Σάκης Κατσούλης: «Προσεύχομαι να είμαι και εγώ ένα από τα θετικά περιστατικά…» – Τα νεότερα για την κατάσταση της υγείας του

Ο Σάκης Κατσούλης από τις αρχές Σεπτεμβρίου αντιμετωπίζει ένα θέμα με την υγεία του, το οποίο έχει μοιραστεί και με τους θαυμαστές του, κάνοντας αναρτήσεις στο Instagram. Ο επιχειρηματίας, τον οποίο γνωρίσαμε μέσα από το Survivor, διαγνώστηκε με αιφνίδια νευροαισθητήρια βαρηκοΐα και από τότε δίνει μία γενναία μάχη, έχοντας στο πλευρό του τα αγαπημένα του πρόσωπα.

Το βράδυ της Πέμπτης (18/9), ο Σάκης Κατσούλης έκανε ένα νέο story στο προφίλ του, με το οποίο ενημέρωσε τους ακολούθους του για το επόμενο βήμα της θεραπείας του.

Συγκεκριμένα, ο δύο φορές νικητής του Survivor, δημοσίευσε μία φωτογραφία του και έγραψε: «Σήμερα η φάση είναι: “Επίσκεψη για Υπερβαρικό Οξυγόνο”. Μετά τις ενδοτυμπανικές ενέσεις έγχυσης κορτιζόνης και την φαρμακευτική αγωγή που ακολούθησα, είναι το αμέσως επόμενο βήμα! Έχω διαβάσει για εξαιρετικά αποτελέσματα… Εύχομαι και προσεύχομαι να είμαι και εγώ ένα από τα θετικά περιστατικά και σε λίγο καιρό να είναι μια ανάμνηση-εμπειρία..!! Υ.Γ. Αφιέρωσε λίγο χρόνο για ένα Google search προς ενημέρωση..!!».