Μάρθα Καραγιάννη: Λαμπερή σε σπάνια φωτογραφία της από παράσταση του 1978

Η Μάρθα Καραγιάννη ήταν αναμφίβολα μία από τις πιο λαμπερές και ταλαντούχες ηθοποιούς που έχει βγάλει η χώρα μας. Ξεκίνησε την πορεία της στον χώρο της υποκριτικής το 1957 και εργάστηκε σε αυτόν για πάνω από 50 χρόνια. Στις 18 Σεπτεμβρίου του 2022 η καλλιτέχνις έφυγε από την ζωή, σε ηλικία 82 ετών. Την Πέμπτη (18/9), συμπληρώθηκαν 3 χρόνια από τον θάνατό της και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έγιναν μερικές πολύ συγκινητικές αναρτήσεις, με τις οποίες οι δημιουργοί τους θέλησαν να τιμήσουν την μνήμη της.

Ανάμεσά τους και το «Studio Kleisthenis», το οποίο δημοσιεύει στο Instagram φωτογραφίες του Κλεισθένη Δασκαλάκου.

Στο σπάνιο στιγμιότυπο, βλέπουμε την λαμπερή Μάρθα Καραγιάννη στην παράσταση «Στη Χονολουλού» στο θέατρο «Παρκ», το 1978. Η ηθοποιός φοράει ένα λευκό μάξι φόρεμα, ενώ από το πρόσωπό της μπορεί να καταλάβει κανείς το πόσο ωραία ένιωθε όταν βρισκόταν στο θεατρικό σανίδι.

«Τρία χρόνια χωρίς την αγαπημένη μας ηθοποιό του κινηματογράφου, του θεάτρου και της τηλεόρασης Μάρθα Καράγιαννη και το “Studio Kleisthenis” την θυμάται με αγάπη με μια σπάνια φωτογραφία από την παράσταση “Στη Χονολουλού” στο θέατρο “Παρκ” το 1978 με το φακό του Κλεισθένη», αναφέρεται στη λεζάντα της ανάρτησης.