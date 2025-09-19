Γιώργος Μαζωνάκης: Πέθανε το σκυλάκι του – «Ήταν ένα πλήγμα, αλλά το αντιμετωπίζει κι αυτό ψύχραιμα», λέει ο δικηγόρος του

Ελένη Φλισκουνάκη

lifestyle

Γιώργος Μαζωνάκης
Πηγή: Instagram/georgemazonakis

Δύσκολες ώρες βιώνει ο Γιώργος Μαζωνάκης, μετά το θάνατο της σκυλίτσας του, της Αρίθα. Την δυσάρεστη είδηση επιβεβαίωσε ο δικηγόρος του τραγουδιστή, Γιώργος Μερκουλίδης, ο οποίος μίλησε το πρωί της Παρασκευής (19/9) στην εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα.

Ο δικηγόρος του Γιώργου Μαζωνάκη, μιλώντας στην εκπομπή «Το Πρωινό», επιβεβαίωσε τον θάνατο του σκυλιού του επιτυχημένου ερμηνευτή, αναφέροντας πως: «Δυστυχώς “έφυγε” χθες (18/9) το μεσημέρι νωρίς η Αρίθα. Ήταν ένα πλήγμα για τον Γιώργο, αλλά το αντιμετωπίζει και αυτό ψύχραιμα.

Με πόνο ψυχής, αλλά όπως πολύ καλά τονίσατε, όσοι άνθρωποι έχουμε ζώα καταλαβαίνουμε το δέσιμο και την σχέση που μπορεί να έχει ένας άνθρωπος και ιδιαίτερα ο Γιώργος που είναι και ένας ευαίσθητος άνθρωπος».

Αξίζει να σημειωθεί, ότι ο κ. Μερκουλίδης ρωτήθηκε και για τις άδειες που πήρε ο τραγουδιστής από το Δρομοκαΐτειο, κατά τη διάρκεια της παραμονής του στη ψυχιατρική κλινική, με τον νομικό να εξηγεί πως: «Βεβαίως ισχύει. Μετά τον εγκλεισμό του στο Δρομοκαΐτειο, από τις 16 του μηνός, αφού διαπίστωσαν οι γιατροί ότι δεν είναι επικίνδυνος για τον εαυτό του και για τρίτους και δεν είχαν ολοκληρωθεί οι εξετάσεις, του χορηγήθηκε σχετική άδεια, από τη 1 το μεσημέρι, μέχρι της 7 το απόγευμα. Αυτό είναι γεγονός και προβλέπεται στο νόμο… Μπορεί να βγήκε και την πρώτη, αλλά διαγνώστηκε ότι δεν είναι επικίνδυνος και προβλέπεται στο νόμο, η λεγόμενη “θεραπευτική άδεια”. Οι τοξικολογικές εξετάσεις έγιναν και κατά την είσοδο και κατά την έξοδο του Γιώργου Μαζωνάκη».

