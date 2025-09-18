Γιώργος Μαζωνάκης: Τα πρώτα λόγια της μητέρας του μετά το χειρουργείο – «Πού είναι ο γιος μου; Πώς είναι;»

Ελένη Φλισκουνάκη

lifestyle

Γιώργος Μαζωνάκης
Φωτογραφία: Instagram/georgemazonakis

Στο νοσοκομείο χρειάστηκε να νοσηλευτεί η μητέρα του Γιώργου Μαζωνάκη. Το πρωί της Πέμπτης (18/9), ο Θάνος Βάγιος μετέφερε στην εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα τα νεότερα για την κατάσταση της υγείας της, ενώ αποκάλυψε και τα πρώτα λόγια της, όταν ξύπνησε από την επέμβαση.

«Επτά μέρες μετά, σήμερα η κυρία Κλειώ, από ώρα σε ώρα για την ακρίβεια, παίρνει το εξιτήριό της, έχοντας ήδη πραγματοποιήσει την επέμβασή της», ανέφερε ο δημοσιογράφος.

Συνεχίζοντας, ο Θάνος Βάγιος αποκάλυψε πως τα πρώτα λόγια της μητέρας του, αφού ξύπνησε από την επέμβαση, ήταν: «Ο Γιώργος; Πού είναι ο Γιώργος; Πώς είναι ο Γιώργος; Τι κάνει ο Γιώργος;».

Αξίζει να σημειωθεί πως, σύμφωνα με τον δημοσιογράφο, μέχρι και σήμερα το πρωί ο Γιώργος Μαζωνάκης δεν έχει επικοινωνήσει με κανένα μέλος της οικογένειάς του, προκειμένου να μάθει ποια είναι η πορεία της υγείας της μητέρας του.

