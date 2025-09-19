Φλώρινα: Αρκούδα κατασπάραξε 15 πρόβατα στο Νυμφαίο – Τι ζητούν οι κάτοικοι

ΦΩΤΟ αρχείου ΙΝΤΙΜΕ

Σε κτηνοτροφική μονάδα στο Νυμφαίο Αμυνταίου Φλώρινας, εισέβαλε αρκούδα κατασπαράσσοντας 15 πρόβατα και τραυματίζοντας ακόμη 5.

Το περιστατικό αναστάτωσε στους κατοίκους του ακριτικού χωριού και έφερε σε απόγνωση στον κτηνοτρόφο, που είδε το κοπάδι του να αποδεκατίζεται.

Οι κάτοικοι ζητούν από τις αρμόδιες αρχές και τον ΑΡΚΤΟΥΡΟ να προβούν στις σχετικές ενέργειες προκειμένου να απομακρυνθεί η αρκούδα από την κατοικημένη περιοχή του Νυμφαίου, έτσι ώστε να μην γίνουν μάρτυρες τραγικών αποτελεσμάτων από την επίσκεψη της στην περιοχή, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

